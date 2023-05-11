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Военный Фокус Российско-украинская война

Буданову передали на подпись флаг, из-за которого случилась драка на заседании ПАЧЭС (фото, видео)

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Кирилл Буданов поставил свою подпись на флаге, который хотел уничтожить российский депутат

По словам нардепа Александра Мариковского, знамя планируют продать с молотка, а вырученные деньги использовать на благотворительность.

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Нардеп Александр Мариковский, который в Турции подрался с депутатом Госдумы РФ из-за украинского флага, передал национальный символ главе украинской разведки Кириллу Буданову. Об этом парламентарий написал на своей странице в Фейсбуке в четверг, 11 мая.

"В руках генерала Кирилла Буданова именно то знамя, за кражу которого россиянин "огреб по морде" — написал Мариковский.

Известно, что Буданов поставил на украинском флаге свою подпись.

"Подпись Буданова придаст символизм и дополнительную значимость нашему украинскому символу", — добавил Мариковский.

Он также уточнил, что сейчас согласовывает условия, на которых флаг можно будет продать на аукционе, а деньги передать на благотворительность.

буданов, мариковский, глава разведки, нардеп Fullscreen
Глава украинской разведки Кирилл Буданов поставил свою подпись на флаге, который нардеп Мариковский отобрал в Турции у агрессивного депутата Госдумы РФ

Какой инцидент произошел с украинским флагом в Турции

4 мая на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре между представителями двух стран возникла потасовка из-за провокации депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, которая приколола к пиджаку "георгиевскую ленту".

Драка произошла в эфире программы "60 минут". Депутат Госдумы Ольга Тимофеева давала комментарий, как вдруг за ее спиной появился народный депутат из Украины Александр Мариковский. Он держал флаг и выкрикивал проукраинские лозунги.

Сотрудник международного управления Госдумы вырвал флаг из его рук.

Однако позже в кулуарах нардеп Александр Мариковский ударил представителя российской делегации за то, что тот сорвал флаг Украины. Охрана мероприятия быстро вмешалась в драку и развела участников в разные стороны.

Напомним, 11 мая стало известно, что Госдума РФ наградила чиновника, сорвавшего украинский флаг в Турции Благодарность "заработал" Валерий Ставицкий, который, по мнению руководства парламента страны-агрессора, "проявил профессионализм и отстоял Россию".

Также СМИ 8 мая писали о том, что в центральном парке Тбилиси мужчина сорвал флаг Украины. Сам нападавший опубликовал видео происшествия в социальных сетях.