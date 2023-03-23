"Символ опору": в Криму вивісили український прапор, — ОК "Південь" (відео)

За словами речника командування Владислава Назарова, дуже скоро такі новини перестануть дивувати українців, оскільки ЗСУ готуються до повернення окупованого півострова.

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У селі Грушівка Судацького району на території окупованого Криму невідомі вивісили прапор України на вежі мобільного зв'язку. Про це в четвер, 23 березня, повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у своєму телеграм-каналі.

За словами Назарова, прапор з’явився на вежі ще вчора, 22 березня. В ОК "Південь" зазначають, що незабаром синьо-жовтий прапор у Криму не буде рідкістю.

"Але поки що наш прапор на окупованій території — це ще один символ опору українського народу, який, попри утиски, кримінальні переслідування та незаконні вироки, не тільки міцнішає, а й масштабується. Крим на нас чекає, наші громадяни на нас чекають, і ми активно готуємося до повернення додому!" — написав Назаров.

Повернення Криму в Україну — що відомо

23 березня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Крим незабаром повернеться до складу України. За його словами, представники т.зв. "адміністрації Криму" вже продають нерухомість і вивозять сім'ї з території окупованого півострова.

Нагадаємо, видання The War zone 22 березня опублікувало статтю, де спробувало розібратися, на що здатні українські безпілотники, коли зайдеться про звільнення Криму. Експерти вважають, що недавні атаки БПЛА по військових об'єктах ЗС РФ у Криму — це сигнал, який Київ посилає Білому дому, щоб продемонструвати свою готовність до звільнення півострова.

Також 22 березня на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунало кілька вибухів. Повідомлялося, що їх чули в місті Севастополь.

Також нагадаємо, що 20 березня на території окупованого півострова пролунала серія гучних вибухів. За інформацією ГУР Міноборони України, ЗС РФ переміщали через місто Джанкой крилаті ракети "Калібр", які планувалося використовувати для наступного масованого ракетного удару, але їх благополучно знищили.