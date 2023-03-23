"Символ сопротивления": в Крыму вывесили украинский флаг, — ОК "Юг" (видео)

По словам спикера командования Владислава Назарова, очень скоро такие новости перестанут удивлять украинцев, так как ВСУ готовятся к возвращению оккупированного полуострова.

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В селе Грушовка Судацкого района, что на территории оккупированного Крыма, неизвестные вывесили флаг Украины на башне мобильной связи. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в своем телеграм-канале.

По словам Назарова, флаг появился на башне еще вчера, 22 марта. В ОК "Юг" отмечают, что в скором времени сине-желтый флаг в Крыму перестанет быть редкостью.

"Но пока наш флаг на оккупированной территории — это еще один символ сопротивления украинского народа, который, несмотря на притеснения, уголовные преследования и незаконные приговоры, не только крепнет, но и масштабируется. Крым нас ждет, наши граждане нас ждут, и мы активно готовимся к возвращению домой!" — написал Назаров.

Возвращение Крыма в Украину — что известно

23 марта представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Крым в скором времени вернутся в состав Украины. По его словам, представители т.н. "администрации Крыма" уже продают недвижимость и вывозят семьи с территории оккупированного полуострова.

Напомним, издание The War zone 22 марта опубликовало статью, в котором попыталось разобраться, на что способны украинские беспилотники, когда речь зайдет об освобождении Крыма. Эксперты полагают, что недавние атаки БПЛА по военным объектам ВС РФ в Крыму — это сигнал, который Киев посылает Белому дому, чтобы продемонстрировать свою готовность к освобождению полуострова.

Также 22 марта на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучало несколько взрывов. Сообщалось, что их слышали в городе Севастополь.

Также напомним, 20 марта на территории оккупированного полуострова прозвучала серия громких взрывов. По информации ГУР Минобороны Украины ВС РФ перемещали через город Джанкой крылатые ракеты "Калибр", которые планировалось использовать для следующего массированного ракетного удара, но их благополучно уничтожили.