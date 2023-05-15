Підключили 50 бійців: у Польщі шукають повітряну кулю, що прилетіла з Білорусі

Прессекретар військового командування Вітольд Сура закликав поляків не чіпати частини кулі та у разі виявлення — звертатися до поліції.

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Польські військові шукають повітряну кулю, яка нещодавно прилетіла з боку Білорусі. Про це 15 травня повідомили у матеріалі RMF24.

50 бійців Сил територіальної оборони відновили пошуки повітряної кулі на кордоні Куявсько-Поморського та Мазовецького воєводств. Речник командування Вітольд Сура закликав місцевих в разі виявлення залишків об’єкта звертатися в оперативні служби. Операцією керують Збройні сили Польщі, скільки вона триватиме — невідомо.

"Ми направили підрозділ з 50 бійців 8-ї Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Там наші військові будуть проводити обшуки", — заявив прессекретар.

Сура наголосив, що знайдені шматки кулі не можна чіпати. Він звернувся до поляків з проханням в разі відповідної знахідки звертатися у поліцію.

Нагадаємо, 13 травня Міноборони Польщі повідомило, що з території Білорусі залетів невідомий повітряний об’єкт. У міністерстві зазначили, що він міг проводити розвідку.

Раніше, 14 лютого, повітряну ціль виявило Міноборони Румунії. В той район були направлені два літаки МіГ-21 LanceR румунських ВПС, але наявність об’єкта екіпажі не підтвердили.

15 травня пресслужба Міноборони Польщі повідомила, що отримала на озброєння перші п’ять одиниць РСЗВ HIMARS. Польський міністр оборони підкреслив, що ця техніка добре себе зарекомендувала в Україні.