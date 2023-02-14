Над Румунією виявили аеростат: міноборони направило два МіГ-21 на місце події

Влада Румунії застосувала всі передбачені процедури з моменту виявлення невідомого летючого об'єкта. Проте винищувачі, що прибули на місце, нічого не виявили, хоча і пробули там близько 30 хвилин.

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Міністерство національної оборони Румунії повідомило у вівторок, 14 лютого, що система повітряного спостереження румунських ВПС виявила близько 12:30 невелику повітряну ціль, що нагадує метеозонд, на висоті близько 11 000 метрів над рівнем моря. Повідомляється, що об'єкт увійшов у повітряний простір на південному сході країни, передає Digi24.

У повідомленні зазначається, що влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення невідомого летючого об'єкта.

Два літаки МіГ-21 LanceR румунських ВПС з бойової служби повітряної поліції під командуванням НАТО вилетіли з 86-ї авіабази Фетешті близько 12.40 і були направлені в район, де виявили повітряну ціль.

Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки протримали в цьому районі близько 30 хвилин для повного з'ясування повітряної обстановки, після чого вони повернулися на авіабазу.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 13 лютого офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь на брифінгу в Пекіні заявив, що нібито протягом минулого року аеростати США понад десять разів нелегально проникали у повітряний простір Китаю.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 10 лютого, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена включила до чорного списку експорту шість китайських організацій, пов'язаних з підозрюваною пекінською програмою спостереження за повітряними кулями.