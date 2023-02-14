Над Румынией обнаружили аэростат: минобороны направило два МиГ-21 на место происшествия

Власти Румынии применили все предусмотренные процедуры с момента обнаружения неопознанного летающего объекта. Однако прибывшие на место истребители ничего не обнаружили, хотя и пробыли там около 30 минут.

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Министерство национальной обороны Румынии сообщило во вторник, 14 февраля, что система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила около 12:30 небольшую воздушную цель, напоминающую метеозонд, на высоте около 11 000 метров над уровнем моря. Сообщается, что объект вошел воздушное пространство на юго-востоке страны, передает Digi24.

В сообщении указывается, что власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения неопознанного летающего объекта.

Два самолета МиГ-21 LanceR румынских ВВС из боевой службы воздушной полиции под командованием НАТО вылетели с 86-й авиабазы ​​Фетешти около 12.40 и были направлены в район, где была обнаружена воздушная цель.

Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты продержали в этом районе около 30 минут, для полного выяснения воздушной обстановки, после чего они вернулись на авиабазу.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 13 февраля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине заявил, что якобы в течение прошлого года аэростаты США более десяти раз нелегально проникали в воздушное пространство Китая.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 10 февраля, администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена включила в черный список экспорта шесть китайских организаций, связанных с подозреваемой пекинской программой наблюдения за воздушными шарами.