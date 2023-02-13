МИД КНР заявил, что в 2022 году над страной пролетело 10 американских аэростатов, в США отрицают

Пекин обвиняет американские власти в нелегальном запуске воздушных шаров и требует "изменить практику". В Белом доме заявления китайского МИДа назвали ложью.

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине в понедельник, 13 февраля заявил, что в течение прошлого года аэростаты США более десяти раз нелегально проникали в воздушное пространство Китая. Слова китайского чиновника передает агентство Bloomberg.

"Нередко американские воздушные шары незаконно вторгаются в воздушное пространство другой страны", — подчеркнул Вэньбинь.

По его словам, не менее десяти американских аэростатов оказывалось в воздушном пространстве Китая без согласования с соответствующими китайскими ведомствами.

Вэньбинь призвал Вашингтон прежде задуматься об изменении такой практики, прежде чем обвинять Китай в запуске шара-разведчика.

"США должны задуматься над своими действиями и изменить эту неправильную практику", — заявил официальный представитель МИД.

Он также добавил, что китайская сторона оставляет за собой право принимать необходимые меры для "устранения соответствующих инцидентов".

Белый дом сразу же опровергнул обвинения Китая. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон назвала заявления МИД ложью.

"Любое утверждение о том, что правительство США использует воздушные шары наблюдения над КНР, неправда. Именно Китай имеет программу сбора разведывательных данных на высотных воздушных шарах наблюдения, которую он использовал для нарушения суверенитета США и более 40 стран на 5 континентах", — подчеркнула она.

Напомним, 12 февраля китайская государственная газета Global Times сообщила о том, что в провинции Шаньдунь, над водами Желтого моря, обнаружен "неопознанный летающий объект", который военные готовятся сбить.