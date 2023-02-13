МЗС КНР заявило, що у 2022 році над країною пролетіло 10 американських аеростатів, у США заперечують

Пекін звинувачує американську владу в нелегальному запуску повітряних куль і вимагає "змінити практику". У Білому домі заяви китайського МЗС назвали брехнею.

Related video

Офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь на брифінгу в Пекіні у понеділок, 13 лютого, заявив, що протягом минулого року аеростати США більше десяти разів нелегально проникали в повітряний простір Китаю. Слова китайського чиновника повідомляє агентство Bloomberg.

"Нерідко американські повітряні кулі незаконно вторгаються в повітряний простір іншої країни", — наголосив Веньбінь.

За його словами, не менше десяти американських аеростатів опинялося у повітряному просторі Китаю без узгодження з відповідними китайськими відомствами.

Веньбінь закликав Вашингтон насамперед задуматися про зміну такої практики, перш ніж звинувачувати Китай у запуску кулі-розвідника.

"США повинні замислитися над своїми діями та змінити цю неправильну практику", — заявив офіційний представник МЗС.

Він також додав, що китайська сторона залишає за собою право вживати необхідних заходів для "усунення відповідних інцидентів".

Білий дім одразу ж спростував звинувачення Китаю. Прессекретар Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон назвала заяви МЗС брехнею.

"Будь-яке твердження про те, що уряд США використовує повітряні кулі спостереження над КНР, неправда. Саме Китай має програму збору розвідувальних даних на висотних повітряних кулях спостереження, яку він використав для порушення суверенітету США та понад 40 країн на 5 континентах", — наголосила вона.

Нагадаємо, 12 лютого китайська державна газета Global Times повідомила про те, що в провінції Шаньдун, над водами Жовтого моря, виявлено "невідомий літаючий об'єкт", який військові готуються збити.