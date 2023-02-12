Китай повідомив про "невідомий летючий об'єкт" на сході країни: його готуються збити

Влада східної китайської провінції Шаньдун оголосила, що готується збити таємничий літаючий об'єкт.

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У китайській провінції Шаньдунь повідомили, що над водами Жовтого моря, неподалік від узбережжя міста Жичжао, виявлено "невідомий летючий об'єкт", і військові готуються його збити. Про це пише китайська державна газета Global Times.

Моряків і рибалок, які опинилися в цьому районі, попереджають про небезпеку.

Це оголошення прозвучало в розпал "повітряної кризи", ініційованої після виявлення можливої китайської повітряної кулі-шпигуна над територією США.

Китай заявив, що повітряна куля, збита ВПС США на початку лютого, використовувалася для дослідження атмосфери та просто відхилилася від курсу. А тому звинуватили Сполучені Штати в надмірній реакції.

Нагадаємо, щоб збити аеростат Федеральне авіаційне управління тимчасово закрило повітряний простір над узбережжям Кароліни, а візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Китай відклали.

[ + – ] Збитий китайський аеростат дістають із води Фото: Соцмережi

9 лютого командування повітряно-космічної оборони США помітило на радарі ще один загадковий об'єкт, що летить на висоті близько 13 кілометрів у північно-східному напрямку. До нього направили два винищувачі F-22 ВПС США і його збили ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9X 10 лютого близько 5:45 за київським часом на півночі Канади, про що повідомила місцева влада.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, коментуючи операцію з ліквідації об'єкта, сказав, що поки що його не ідентифікували, зазначивши, що розміром він був із невеликий автомобіль.

"Ми називаємо його об'єктом, оскільки це найкращий опис, який у нас зараз є. Ми не знаємо, кому він належить. Ми просто не знаємо та не розуміємо його мети", — прокоментував Джон Кірбі.

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