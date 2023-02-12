Китай сообщил о "неопознанном летающем объекте" на востоке страны: его готовятся сбить

Власти восточной китайской провинции Шаньдун объявили, что готовятся сбить таинственный летающий объект.

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В китайской провинции Шаньдунь сообщили, что над водами Желтого моря, неподалеку от побережья города Жичжао, обнаружен "неопознанный летающий объект" и военные готовятся его сбить. Об этом пишет китайская государственная газета Global Times.

Моряков и рыбаков, которые оказались в этом районе, предупреждают об опасности.

Это объявление прозвучало в разгар "воздушного кризиса", инициированного после обнаружения предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона над территорией США.

Китай заявил, что воздушный шар, сбитый ВВС США в начале февраля, использовался для исследования атмосферы и просто отклонился от курса. А потому обвинили Соединенные Штаты в чрезмерной реакции.

Напомним, чтобы сбить аэростат Федеральное авиационное управление временно закрыло воздушное пространство над побережьем Каролины, а визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай был отложен.

[ + – ] Сбитый китайский аэростат достают из воды Фото: Соцсети

9 февраля, командование воздушно-космической обороны США заметило на радаре еще один загадочный объект, летящий на высоте около 13 километров в северо-восточном направлении. К нему направили два истребителя F-22 ВВС США и его сбили ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9X 10 февраля около 5.45 по киевскому времени на севере Канады, о чем уведомили местные власти.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя операцию по ликвидации объекта, сказал, что пока его не идентифицировали, отметив, что размером он был с небольшой автомобиль.

"Мы называем его объектом, поскольку это лучшее описание, которое у нас сейчас есть. Мы не знаем, кому он принадлежит. Мы просто не знаем и не понимаем его цели", — прокомментировал Джон Кирби.

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