Зі схвалення ФСБ: у Росії дозволили силовикам проводити обшуки без рішення суду

У документі сказано, що подібна норма застосовуватиметься лише до тих випадків, "які не зазнають зволікань". За решти сценаріїв спецслужби будуть зобов'язані дочекатися рішення з боку судді.

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Федеральна служба безпеки України дозволила силовикам проводити обшуки без рішення суду та понятих. Про це йдеться у проєкті наказу, який було опубліковано на порталі проєктів нормативних правових актів 15 травня.

Згідно з оновленою інструкцією, у силовиків з'явилася можливість проводити обшук будинків, квартир, транспортних засобів і так далі без рішення суду. Окремо там є пункт проведення обстеження, яке обмежує право людей на недоторканність нерухомості.

Також обшуки можуть проводити у тому випадку, якщо є інформація про загрозу державній, військовій, інформаційній та економічній безпеці країни, як йдеться у наказі. За такого сценарію силовики мають взяти ухвалу одного зі своїх керівників, а суд повідомити про це протягом доби.

Тобто, у випадках, "які не терплять зволікань" можна проводити обшук без спеціальної ухвали, яка оформляється деяку кількість часу. В інших випадках потрібно буде судове рішення та наявність ознак скоєного злочину.

У співробітників ФСБ, як мовиться далі в інструкції, буде право вилучати підозрілі предмети, документи чи матеріали. Все це мають внести до протоколу.

"При цьому виявлений у квартирі або будинку предмет, який було вилучено з цивільного обороту або який перебуває у осіб без спеціального дозволу, "вилучається у будь-якому разi", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня росЗМІ повідомляли, що безпілотник атакував управління ФСБ у Курській області. Внаслідок атаки дрона, як стверджують журналісти, постраждали 5 прикордонників РФ — їх госпіталізували з осколковими пораненнями.