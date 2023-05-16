Безпілотник атакував управління ФСБ у Курській області, є поранені, — росЗМІ

Внаслідок атаки дрона, як стверджують журналісти, постраждали 5 прикордонників РФ — їх госпіталізували з осколковими пораненнями.

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15 травня вночі у Курській області РФ прогриміло кілька потужних вибухів. Росіяни заявляють, що безпілотник скинув 3 боєприпаси на будівлю місцевого відділення ФСБ. Про це повідомляють росЗМІ.

"Атака сталася о 23-й годині 15 травня. Боєприпаси були скинуті на адміністративну будівлю ПУ УФСБ у селищі Глушково Курської області", — заявляють у джерелі.

За даними росЗМІ, внаслідок обстрілу нібито поранено та госпіталізовано 5 прикордонників з осколковими пораненнями по всьому тілу. У російських джерелах також наводять перелік постраждалих.

с. Глушкове, Курська обл.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що внаслідок краху двох російських вертольотів Мі-8, а також літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області загинули 8 льотчиків.

Того ж дня, 15 травня, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 15 розповів, що російські пропагандисти вигадують версії катастрофи авіації. Серед варіантів — робота партизанів та винищувачів ЗСУ, а також робота ППО.

Також нагадаємо, що у Брянській області 13 травня сталася авіакатастрофа через "успішні" дії систем ППО армії Росії. Ворожа авіація хотіла запустити в Україну керовані авіабомби.