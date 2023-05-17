Китай у виграші: Байден перерве візит до Азії через загрозу дефолту в США, — NYT

Лідер Білого дому після саміту G7 у Японії вилетить назад до Вашингтона, а тур Азіатсько-Тихоокеанським регіоном буде перенесений на невизначений час. Такий сценарій, за словами джерела, піде на користь Китаю.

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Президент США Джо Байден перериває свій візит до Азії через загрозу дефолту, який пророкують Вашингтону найближчим часом. Про це повідомляє видання The New York Times 17 травня.

Йдеться про поїздку американського президента Азіатсько-Тихоокеанським регіоном (АТР). У неділю після саміту Великої сімки в Японії він повернеться назад до Вашингтона для переговорів про борг. Тим самим він гарантуватиме, що у США не закінчаться гроші для того, щоб сплатити рахунок, а тобто й дефолту не станеться.

Ця ситуація на думку видання може зіграти на користь Китаю, який захоче зміцнити власні позиції.

"У найширшому сенсі скасування означає, що внутрішня політика Америки підриває американську зовнішню політику в критичний момент у критичному регіоні. Аналітики та дипломати попереджають, що страхи перед ненадійною та недієздатною Америкою тепер відродяться в Азії та Тихоокеанському регіоні, де Сполучені Штати тільки недавно почали зусилля щодо протидії китайському впливу", — йдеться в повідомленні.

Останнім часом США намагаються активніше проявлятися в АТР: відкрили посольства на Соломонових островах, а також змінили зовнішню політику у бік протидії Китаю. Мова як про військову сферу, так і технологічну.

При цьому джерело далі продовжило, що у Пекіна значно більше дипломатичний корпус по всьому світу і більшою мірою він сконцентований в Азії. Також у Китаю є найбільший у світі військово-морський флот, а державні компанії активно вкладають інвестиції в країни, що розвиваються.

"Але Вашингтон все ще грає в догонялки", — йдеться у повідомленні видання.

Крім того, перерваний візит Джо Байдена до Папуа-Нової Гвінеї матиме свої наслідки і може затримати або зупинити угоду про безпеку, яка надає американським військовим доступ до земель і морів навколо країни, яка відіграла стратегічну роль під час Другої світової війни.

Окремо джерело пише, що лідерiв тихоокеанських островів скасування візиту може розчарувати. Їхня увага може назад перейти на Китай чи Індію.

Дефолт у США: що відомо

Міністр фінансів США Джанет Йеллен 16 травня заявила, що у США закінчуються гроші для оплати своїх рахунків і вже до 1 червня, у найближчі два тижні, може статися дефолт. Конгресу потрібно підняти або призупинити ліміт боргу, як зазначило джерело.

"Чекання до останньої хвилини призупинення або збільшення ліміту боргу може завдати серйозних збитків бізнесу та довіри споживачів, підвищити вартість короткострокових позик для платників податків та негативно вплинути на кредитний рейтинг Сполучених Штатів", — сказала Єллен.

Нагадаємо, 17 травня в США назвали Росії кількість розгорнутих ядерних боєголовок. Адміністрація Джо Байдена вирішила оновити статус своїх розгорнутих ядерних сил після виходу Росії із договору про СНО.