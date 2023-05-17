Від джекпоту до вироку за вбивство жінки: історія наймолодшого переможця мегалотереї

Метт і Кассі Топхем у 2012 році виграли величезний джекпот і витратилися на гоночні автомобілі, маєтки, вертоліт і навіть зоопарк. Здавалося б, сімейна пара витягла "щасливий білет", але незабаром наймолодший переможець лотереї потрапив у страшну аварію.

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У Великій Британії 23-річний переможець лотереї Метт Топхем висловив співчуття щодо жахливої аварії, внаслідок якої загинула жінка похилого віку. Чоловік зірвав джекпот у 45 мільйонів фунтів стерлінгів, а через 7 років збив пенсіонерку. Про це пише The Sun.

До перемоги, що змінила життя, декоратор Метт і його дружина Кассі жили в муніципальному будинку в Стэплфорді, Англія, вартість якого 89 950 фунтів стерлінгів.

Незабаром один із наймолодших британських переможців мегалотерей став тішити свою родину розкішними подарунками. Хлопець навіть купив своїй тещі зоопарк вартістю 600 000 фунтів стерлінгів із ламами, карликовими козами, кіньми, свинями та качками. На довершення всього Метт придбав соколиний розплідник із совами, соколами, яструбами та морським орлом.

Колишній маляр і декоратор також виплачував іпотечні кредити членів сім'ї та купив будинок для брата Крейга. Після того, як Метт зірвав джекпот і порадував друзів, він також перекваліфікувався на гонщика та пілота вертольота.

Він став гордим власником цілого парку Aston Martins, на одному з яких виграв перегони Donington GT Cup Championship (Aston Martin Vantage GT4 вартістю 240 000 фунтів стерлінгів).

Великі плани

Метт і Кассі знову потрапили до заголовків газет, коли у 2017 році поділилися своїми великими архітектурними амбіціями щодо будинку вартістю 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Метт і Кассі Топхем Фото: The Sun

Пара, яка виграла в лотерею, хотіла перетворити семимісцевий маєток на футуристичний будинок із чотирма житловими корпусами та басейном у підвалі. Вони прозвали колись величну будівлю в Адамс-Хілл, Ноттінгем, на "Екобудинок телепузиків".

Заявку на планування було схвалено керівництвом міської ради, але пізніше проєкт було скасовано через зростання витрат на будівництво.

Видання зазначає, що незабаром історичний будинок Rainbow House перетворився на магніт, що кишить пацюками, для наркоманів і постійний головний біль для поліції.

Трагедія

Лише через два роки життя Метта і Кассі знову змінилося назавжди. На Різдво "схиблений" на перегонах Топхем відвідував родичів у районі Лут у Лінкольнширі. Разом із ним у машині було двоє синів.

Коли він віз їх на задньому сидінні машини, батько заявив, що один із малюків упустив свого плюшевого ведмедика.

Чоловік стверджував, що відвернувся від дороги на "три секунди", щоб спробувати дістати плюшевого ведмедика, який упустив один із хлопчиків. Поки Топхем діставав іграшку, він не помітив, як звернув на зустрічну дорогу й опинився віч-на-віч із фарами іншого автомобіля.

Мері Джейн Реглер і її чоловік Родні Фото: The Sun

У тій машині їхали Мері Джейн Реглер, 75 років, і її чоловік Родні, 78 років. На жаль, жінка померла, отримавши смертельні травми грудної клітки. Внаслідок зіткнення Родні, який був за кермом, отримав перелом кісточки, ребер, грудини та тріщини в хребцях.

Передбачається, що пара поверталася додому після різдвяного візиту, а аварія сталася о 5:50 вечора.

"Це була просто помилка"

Запис із камери спостереження, опублікований поліцією Лінкольншира, показав момент, коли переможець EuroMillions розмовляв із офіцерами на місці події.

У ролику чути, як він каже: "Я в нормі. Я просто засмучений через усе, звичайно".

Далі Топхем розповів, як він на долю секунди відвернувся, щоб схопити плюшеву іграшку своєї дворічної дитини, але потім звернув на зустрічну смугу.

"Це була проста помилка, коли я намагався допомогти своєму синові, а це, знаєте, підірвало чиєсь життя", — говорив винуватець ДТП.

Британець уникнув ув'язнення після того, як із нього зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві внаслідок небезпечного водіння. Після судового розгляду він сказав, що назавжди залишиться з почуттям провини.

Якби його визнали винним, йому загрожувало б до 14 років позбавлення волі за заподіяння смерті й серйозних травм внаслідок небезпечного водіння. Натомість 31-річного водія засудили до 16 тижнів позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки.

Топхем також був засуджений до 12-місячної заборони на водіння, на нього буде накладено електронну мітку, і він дотримуватиметься комендантської години з 7 вечора до 7 ранку.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простішим.

Також повідомлялося, що в США чоловік виграв довічний приз у лотереї. Флойд Ворстлер отримав джекпот у Lucky For Life через 9 місяців після розіграшу після того, як двічі забув про свій виграшний білет.