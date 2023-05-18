Шантаж Путіна провалився, але наступний рік буде складним

За словами єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон, у травні 2022 року ЄС запустив план, який дозволив забезпечити енергозбереження та диверсифікувати джерела енергії. Середземноморський регіон відіграв у цьому ключову роль і допоміг 27 країнам подолати кризу.

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Спроба російського президента Володимира Путіна шантажувати Європу, використовуючи енергоресурси, зазнала невдачі, але наступний рік все одно буде складним, заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон на зустрічі міністрів енергетики країн Середземномор'я в Мальті. Про це повідомляє Sky News.

За словами Сімсон, Середземноморський регіон відіграв ключову роль і допоміг 27 країнам ЄС подолати безпрецедентний рік енергетичної кризи та складнощів, спричинених російським вторгненням в Україну.

У травні 2022 року ЄС запустив план REPowerEU у відповідь на складнощі, що виникли на ринку через вторгнення РФ. Такий план мав забезпечити енергозбереження, збільшити виробництво екологічно чистої енергетики та диверсифікувати енергопостачання.

"Ми можемо сказати, що спроба Путіна шантажувати Європу енергоресурсами провалилася, а в довгостроковій перспективі важливо вкладати значні кошти у відновлювані джерела", — пояснила Сімсон.

Нагадаємо, що у Зеленського прокоментували ідею "корейського сценарію" для України. Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що всі в міжнародній спільноті усвідомлюють, як обмежені путінські еліти в часі і силах. Жодної заморозки війни в Україні бути не повинно, зазначив він.

Також повідомлялося, що у Путіна відповіли на заклики прийняти Україну до НАТО. Експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що слід враховувати не потенційну, а безпосередню загрозу. Заступник голови Ради безпеки РФ окремо пройшовся по тому, до чого приведе вступ Києва до Альянсу.