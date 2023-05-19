"Росія — слабка країна": Зеленський заявив, що час імперій минув (відео)

За словами президента, Україна перемагає агресора з меншою кількістю зброї в руках. Принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман запропонував українському лідеру бути посередником заради завершення великої війни.

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Росія не є сильною країною, а її агресія походить від розуміння кінця часу імперій. Таку думку висловив 19 травня президент України Володимир Зеленський на саміті Ліги арабських держав у Джидді (місто в Саудівській Аравії).

"Росія слабка, Україна перемагає її навіть тоді, коли в неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Час вільних незалежних націй не закінчиться ніколи", — сказав глава держави.

Президент України запропонував учасникам Ліги арабських держав пряму співпрацю.

"Нехай наша з вами сила буде скоординована задля спокою та блага людей усіх націй", — сказав Зеленський.

Принц Мухаммед ібн Салман під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив про готовність Саудівської Аравії бути посередником для завершення війни в Україні.

"Саудівська Аравія підтримує міжнародні зусилля щодо українського врегулювання і готова виступити посередником", — зазначив принц.

Нагадаємо, що у Євросоюзі не підтримали варіант мирної угоди Києва з Москвою на рівних умовах. Жертва не може дорівнювати агресору, впевнена голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді хоче зустрітися із Зеленським у японському місті Хіросіма на полях саміту G7. Це стане першою зустріччю лідерів після початку Великої війни в Україні.