Путін більше не при справі: "союзник" Росії збирається відібрати її вплив у Центральній Азії, — ЗМІ

За словами журналістів, Китай поставив себе в авангарді перегонів за політичний вплив та енергетичні активи в Центральній Азії, поки Росія відволікається на війну в Україні. Крім того, США також зменшили свій вплив у регіоні, вивівши війська з Афганістану.

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Глава КНР Сі Цзіньпін на саміті Китай-Центральна Азія 19 травня поділився планом розвитку Центральної Азії – регіону, який раніше був під великим впливом Росії. План включає безліч аспектів, включаючи будівництво інфраструктури до розширення торгівлі. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що Пекін готовий координувати стратегії розвитку спільно з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном, а також сприятиме модернізації всіх цих країн.

"Ми спільно розвиватимемо нову парадигму глибоко взаємодоповнюючої та взаємовигідної співпраці на високому рівні", — сказав Сі Цзіньпін.

За словами журналістів, своєю активною участю в проєктах регіону Китай поставив себе в авангарді перегонів за політичний вплив та енергетичні активи в Центральній Азії, поки Росія відволікається на війну в Україні. Крім того, США також зменшили свій вплив у регіоні, вивівши війська з Афганістану.

П'ять колишніх республік СРСР із мережею торгових коридорів пропонують Китаю альтернативні маршрути для перевезення палива, продовольства та інших товарів у разі збоїв в інших місцях.

Сі Цзіньпін також заявив, що Китай і країни Центральної Азії повинні зміцнювати довіру та пропонувати один одному "чітку та рішучу підтримку" у таких основних інтересах, як суверенітет, незалежність, національна гідність та довгостроковий розвиток.

"Китай готовий допомогти країнам Центральної Азії покращити їхню правоохоронну діяльність, безпеку та обороноздатність", — сказав він.

Крім того, Сі Цзіньпін зазначив, що Китай також оновить двосторонні інвестиційні угоди та збільшить обсяг транскордонних вантажних перевезень із регіоном. На його думку, це спонукає фінансовані КНР підприємства у Центральній Азії створювати більше робочих місць, будувати склади та запускати спеціальні потяги, спрямовані на розвиток туризму.

Нагадаємо, що 18 травня Китай оголосив російський Владивосток внутрішнім портом. Так, вже з 1 червня китайські вантажі проходитимуть через російський порт без митних процедур.

Також повідомлялося, що 16 травня стало відомо, що Китай закликав посольства не вішати плакати на підтримку України. За словами японських журналістів, у МЗС КНР заявили, що посольства не повинні використовувати зовнішні стіни будівель для "пропаганди", а зобов'язані дотримуватись китайських законів.