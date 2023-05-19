Путин больше не у дел: "союзник" России собирается отобрать ее влияние в Центральной Азии, — СМИ

По словам журналистов, Китай поставил себя в авангарде гонки за политическое влияние и энергетические активы в Центральной Азии, пока Россия отвлечена на войну в Украине. Кроме того, США также уменьшили свое влияние в регионе, выведя войска из Афганистана.

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Глава КНР Си Цзиньпин на саммите Китай-Центральная Азия 19 мая поделился планом развития Центральной Азии – региона, который ранее находился под большим влиянием России. План включает в себя множество аспектов, включая строительство инфраструктуры до расширения торговли. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что Пекин готов координировать стратегии развития совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, а также способствовать модернизации всех этих стран.

"Мы будем совместно развивать новую парадигму глубоко взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества на высоком уровне", — сказал Си Цзиньпин.

По словам журналистов, своим активным участием в проектах региона Китай поставил себя в авангарде гонки за политическое влияние и энергетические активы в Центральной Азии, пока Россия отвлечена на войну в Украине. Кроме того, США также уменьшили свое влияние в регионе, выведя войска из Афганистана.

Издание пишет, что пять бывших республик СССР с сетью торговых коридоров предлагают Китаю альтернативные маршруты для перевозки топлива, продовольствия и других товаров в случае сбоев в других местах.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай и страны Центральной Азии должны укреплять доверие и предлагать друг другу "четкую и решительную поддержку" в таких основных интересах, как суверенитет, независимость, национальное достоинство и долгосрочное развитие.

"Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить их правоохранительную деятельность, безопасность и обороноспособность", — сказал он.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что Китай также обновит двусторонние инвестиционные соглашения и увеличит объем трансграничных грузовых перевозок с регионом. По его мнению, это побудит финансируемые КНР предприятия в Центральной Азии создавать больше рабочих мест, строить склады и запускать специальные поезда, направленные на развитие туризма.

Напомним, что 18 мая Китай объявил российский Владивосток внутренним портом. Так, уже С 1 июня китайские грузы будут проходить через российский порт без таможенных процедур.

Также сообщалось, что 16 мая стало известно, что Китай призвал посольства не вешать плакаты в поддержку Украины. По словам японских журналистов, в МИД КНР заявили, что посольства не должны использовать внешние стены зданий для "пропаганды", а обязаны соблюдать китайские законы.