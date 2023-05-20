"Змінив життя родини": британець допоміг своїй вдові виграти $207 000

Чоловік вказав поштовий індекс свого будинку та придбав виграшний квиток незадовго до своєї смерті.

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Жителька Британії Леслі МакНаллі виграла 166 000 фунтів стерлінгів у лотереї People's Postcode Lottery завдяки своєму покійному чоловікові Гаррі. Подробиці історії стали відомі британському таблоїду Metro.

У 2021 році останній із трьох синів Гаррі та Леслі МакНаллі покинули сімейне гніздо, і пара вирішила переїхати в бунгало, про яке давно мріяла. У британців було ще багато спільних планів, але два роки тому Гаррі помер від серцевого нападу за п'ять днів після того, як відсвяткував 60-річний ювілей.

Подружжя Гаррі та Леслі МакНаллі Фото: Metro

Однак чоловік встиг внести поштову адресу нового будинку до народної лотереї, і 54-річна Леслі продовжила грати у неї навіть після смерті чоловіка. А у травні жінка зірвала куш у новому щотижневому розіграші під назвою "Вулиця мільйонерів", використавши квиток, куплений раніше чоловіком. За умовами цієї лотереї переможці розділяють між собою мільйон фунтів стерлінгів. 12 переможних квитків придбали вісім різних сімей, і два з них виявилися у Леслі МакНаллі, що подвоїло її виграш з 83 333 до 166 666 фунтів стерлінгів ($207 440).

"Я щаслива, що виграла, але в цьому є і сумний момент, бо ми довго грали разом, а Гаррі немає поряд, щоб це побачити. Ми грали в лотерею поштових індексів у старому будинку і продовжили грати, коли переїхали сюди. Це неймовірно і змінить життя нашої родини. Виграш буде спільним, він допоможе мені та хлопчикам", — прокоментувала Леслі МакНаллі.

ЛесліМакналлі із синами Фото: Metro

Раніше писали про Флойда Востера, який виграв довічний приз у лотереї Lucky For Life. Чоловік двічі забував про виграшний квиток, куплений на заправці, а тепер організація зобов'язана щороку виплачувати йому $25 000.

Повідомляли також про американця, який тричі виграв у лотерею з одними і тими ж числами. Загальний розмір виграшу, отриманого за 11 місяців, становив $50 000.