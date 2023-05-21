У Сальвадорі на футбольному матчі сталася тиснява: 12 загиблих і сотні постраждалих (відео)

За інформацією пресслужби президента Наїба Букеле, однією з причин є фальшиві квитки на матч. Ошукані громадяни силою намагалися пройти на трибуни.

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У Сальвадорі на футбольному матчі сталася сильна тиснява, внаслідок чого на стадіоні загинули люди й сотні людей отримали серйозні поранення. Про це повідомляє видання Sporting News 21 травня.

Стався інцидент на стадіоні "Монументаль Естадіо Кускатлан" у столиці держави — Сан-Сальвадорі, де мав проходити матч між командами "Альянц" і ФАС.

Раптом там почалася сильна тиснява, внаслідок чого 12 людей загинули від отриманих травм, а ще сотні потрапили до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості. Є серед них діти.

Матч одразу ж скасували зі зрозумілих причин, а гравці футбольних команд почали допомагати вболівальникам вибиратися з тисняви.

Місцеві правоохоронці зробили заяву, що вже розпочали розслідування трагедії та співпрацюють водночас із обома футбольними командами. Однією з причин тисняви стало те, як зазначають в органах, що фанати збили вхідні ворота на стадіон. Це й спричинило тяжкі наслідки, внаслідок чого постраждали сотні людей.

Федерація футболу Сальвадору після цього скасувала всі матчі, які були заплановані на неділю, 21 травня. Тобто футбол було припинено на національному рівні на невизначений час.

У пресслужбі президента Сальвадора Наїба Букеле також зазначили, що причиною міг стати продаж фальшивих квитків, і після цього розчаровані вболівальники почали силою пробиватися на трибуни.

Нагадаємо, 20 квітня повідомлялося, що через тисняву в столиці Ємену загинули майже 80 людей. За даними журналістів, десятки охочих отримати гуманітарну допомогу були поранені, з них щонайменше 13 людей у тяжкому стані.