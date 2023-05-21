У РФ школяр скоїв самогубство через похід до перукарні, — ЗМІ

За даними журналістів, підліток зістрибнув з даху, коли батьки змусили його піти до перукарні підстригтися. Мати загиблого, у свою чергу, просить не розпускати чутки та допомогти встановити справжню причину трагедії.

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У РФ 16-річний підліток наклав на себе руки, коли батьки змусили його піти в перукарню підстригтися. Інцидент стався у місті Мелеуз, республіка Башкортостан. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що тіло восьмикласника знайшли біля під'їзду багатоповерхового будинку, де він мешкав. На місце викликали лікарів та поліцію, але хлопчик уже був мертвий. Передсмертної записки не залишив.

Сестра хлопчика стверджує, що він перед своєю смертю посварився з батьками, які змушували його піти в перукарню і підстригтися, чого він робити не хотів. Він пішов із квартири, а через три години його тіло знайшли біля будинку.

Місцеве видання Resbash повідомляє, що в тому, що відбулося, розбирається поліція: "Незрозуміло, чи це був нещасний випадок, чи суїцид".

У групі "Підслухане Мелеуз" мати загиблого попросила не розпускати чутки.

"Не пишіть будь-яку нісенітницю. Це мій син. Що трапилося, я не знаю, може, хтось щось бачив або у когось у машині реєстратор є, повідомте, потрібна будь-яка інформація", — звернулася вона до городян, зазначивши, що похорон відбудеться у понеділок.

Раніше цього ж тижня у Башкортостані, у Салаватському районі, родичі знайшли мертвою 15-річну школярку. За попередніми даними, вона наклала на себе руки.

"Коли її виявили родичі, школярка ознак життя не подавала. На місце викликали медиків і правоохоронців. Що спричинило її загибель, поки невідомо. Сім'я, в якій виховувалася дівчинка, характеризується позитивно", — повідомили місцеві ЗМІ.

А на початку травня з собою наклав на себе руки колишній заступник начальника Головного Слідчого Управління (ДСУ) донського главку поліції Анатолій Туров. Поряд із тілом лежав його іменний пістолет "Макарова".