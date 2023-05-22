"Ми всі взяті у заручники": чоловік Діани Гурцької напередодні смерті критикував владу в РФ (фото)

Топчиновник Петро Кучеренко, як зазначив його товариш та журналіст Роман Супер, радив йому якнайшвидше залишити територію країни. Сам замміністра розумів, що йому не будуть ніде раді після "фашистського вторгнення" РФ.

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З'явилися подробиці однієї з останніх розмов за життя чоловіка співачки Діани Гурцької. Чиновник Петро Кучеренко помер за кілька днів після цього. Про це повідомив журналіст Роман Супер у своєму Telegram-каналі 21 травня.

46-річний заступник міністра науки та вищої освіти РФ Петро Кучеренко помер ще 20 травня. Йому несподівано погано стало на борту літака, коли він з делегацією повертався з відрядження на Кубу. За попередніми даними, його "підвело" серце.

Примітно, що за кілька днів до цього він провів телефонну розмову зі своїм товаришем Романом Супер, який і поділився подробицями діалогу.

Чоловік Діани Гурцької радив журналістові негайно забирати свою родину та переїжджати з Російської Федерації, а також розповів, що у чиновників почали відбирати закордонний паспорт, щоб ті не втекли.

"Рятуй себе і сім'ю. Їдь якнайшвидше. Ти уявити собі не можеш ступінь озвірення нашої з тобою держави. За рік ти Росію взагалі не впізнаєш. Виїжджаєш і правильно робиш", — йдеться у повідомленні.

При цьому їхати сам він відмовився, оскільки вважав, що ніде не будуть раді представнику влади РФ після "фашистського вторгнення", хоч жити в Росії йому було вкрай складно, якщо вірити автору публікації. Він назвав себе заручником ситуації.

"Я п'ю антидепресанти і транквілізатори одночасно. Жменями. І це не надто допомагає. Майже не сплю. Відчуваю себе жахливо. Ми всі взяті в заручники. Ніхто нічого не може пікнути. Відразу ж роздавлять, як тлю. Їдь швидше, Рома. І всіх своїх рятуй", — йдеться у повідомленні.

Російський журналіст поділився останньою розмовою із загиблим чоловіком Діани Гурцькою Фото: Скриншот

Нагадаємо, 21 травня повідомлялося, що в Росії помер чоловік Діани Гурцької. Борт із топчиновником екстрено приземлився у Мінеральних Водах, але медикам не вдалося його врятувати. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.