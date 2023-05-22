"Мы все взяты в заложники": муж Дианы Гурцкой накануне смерти критиковал власть в РФ (фото)

Топ-чиновник Петр Кучеренко, как отметил его товарищ и журналист Роман Супер, советовал ему как можно скорее покинуть территорию страны. Сам замминистра понимал, что ему не будут нигде рады после "фашистского вторжения" РФ.

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Появились подробности одного из последних разговоров при жизни мужа певицы Дианы Гурцкой. Чиновник Петр Кучеренко скончался спустя несколько дней после этого. Об этом сообщил журналист Роман Супер в своем Telegram-канале 21 мая.

46-летний заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался еще 20 мая. Ему неожиданно стало плохо на борту самолета, когда он с делегацией возвращался из командировки на Кубу. По предварительным данным его "подвело" сердце.

Примечательно, что всего за несколько дней до этого он провел телефонный разговор со своим товарищем Романом Супер, который и поделился подробностями диалога.

Муж Дианы Гурцкой советовал журналисту немедленно забирать свою семью и переезжать из Российской Федерации, а также рассказал, что у чиновников начали отбирать загранпаспорт, чтобы те не сбежали.

"Спасай себя и семью. Езжай как можно скорее. Ты представить себе не можешь степень озверения нашего с тобой государства. За год ты Россию вообще не узнаешь. Уезжаешь и правильно делаешь", – говорится в сообщении.

При этом, уезжать сам он отказался, так как считал, что нигде не будут рады представителю власти РФ после "фашистского вторжения", хоть жить в России ему было крайне сложно, если верить автору публикации. Он назвал себя заложником ситуации.

"Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно. Горстями. И это не слишком помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно. Мы все взяты в заложники. Никто ничего не может пикнуть. Сразу же раздавят, как тлю. Езжай скорее, Рома. И всех своих спасай", – говорится в сообщении.

Российский журналист поделился последним разговором с погибшим мужем Дианы Гурцкой Фото: Скриншот

Напомним, 21 мая сообщалось, что в России умер муж Дианы Гурцкой. Борт с топ-чиновником экстренно приземлился в Минеральных Водах, но медикам не удалось его спасти. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.