У Москві затримали подружню пару, яка запустила кульки з опозиційним прапором, — ЗМІ (фото)

Чоловік з жінкою прибули до ставку у Північному Чертаново на власному автомобілі. Пара дістала кульки, разом із якими запустили у небо біло-синьо-білий прапор.

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У Москві затримали подружню пару, яка запустила кулі з прапором легіону "Свобода Росії" центром столиці. Про це повідомляють російські Telegram-канали 23 травня.

За їхньою інформацією, чоловік є громадянином Білорусі і вони з дружиною приїхали до ставка в Північному Чертаново на власному автомобілi, з багажника якого і дістали запущені кулі.

"Чоловік їх запустив, а дружина знімала на телефон для звіту. Після цього пара швидко зникла з місця. Зняті кадри були оперативно передані в проукраїнські ресурси, які почали масово розповсюджувати відео в момент атаки ДРГ на Білгородську область", — йдеться у повідомленні джерела.

У Москві затримали подружню пару через опозиційний прапор РФ Фото: Shot

Після затримання з парою почали працювати силовики, щоб нібито з'ясувати обставини скоєного.

Повітряні кульки у центрі Москви: що відомо

Надвечір понеділка, 22 травня над центром Москви почав літати прапор на повітряних кульках. Виявилося, що він належить легіону "Свобода Росії", бійці якого зараз проводять активну операцію у Білгородській області.

"Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви", — сказано в повідомленні легіону.

Окремо вони подякували росіянам, які виступають проти режиму Володимира Путіна.

Нагадаємо, 22 травня повідомлялося, що бійці "Свободи Росії" підняли опозиційні прапори над містами РФ. Вони закликали громадян РФ наслідувати їхній приклад і підняти біло-синьо-білі прапори над своїми містами.

22 травня в Бєлгороді почали фіксувати невідому техніку та сильні обстріли. По мережі почали поширювати ролики, на яких видно танки та військову авіацію.