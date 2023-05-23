Українська біженка повертається додому, не знайшовши доступного житла у Берліні (відео)

Елеонора переїхала з України до Берліна наприкінці березня 2022 року. З того часу вона змінила п'ять квартир, в одній із яких взимку не було опалення.

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На тлі зростання заявок на оформлення статусу біженців та протестів праворадикальних груп у Великій Британії та деяких містах Німеччини почали встановлювати контейнерні будинки для українських біженців. Про це повідомляє Euronews.

Елеонора перебралася з України до Берліна наприкінці березня 2022 року. З того часу вона змінила п'ять місць проживання, в одному з яких взимку не було опалення.

Українка не змогла знайти постійне житло у Берліні, у німецькій столиці вона відчула на собі наслідки житлової кризи, як і багато інших переселенців із України.

"Мені було дуже важко назвати себе безпритульною, але потім я зрозуміла, що в Берліні багато безпритульних людей, таких як я, — пояснила громадянка України в інтерв'ю журналістам. — Люди з постійною роботою, можливостями, але просто не можуть знайти житло".

Через складнощі з житлом влада Берліна перетворила старий аеропорт на центр із сотнями контейнерних будинків для біженців.

Місцева влада каже, що потрібно більше фінансової підтримки, особливо з урахуванням поточних темпів інфляції та збільшенням кількості прохачів тимчасового захисту.

У перші чотири місяці 2023 року чисельність заявок на набуття статусу біженця в Німеччині зросла на 78%, якщо порівнювати з тим самим періодом минулого року.

Уряд Німеччини пообіцяв виділити додатковий мільярд євро в 2023 році, але деякі політики кажуть, що навіть цієї суми не вистачить.

У федеральній землі Бранденбург, куди входить і Берлін, в 2023 планується встановити три тисячі контейнерних будинків.

Представниця федерального парламенту Петра Будке сказала, що ці будинки не розглядаються як довгострокове рішення, і що видачу дозволів на будівництво житлових приміщень потрібно спростити.

"Нам справді потрібно збудувати багато будинків у майбутньому, і треба починати вже зараз", — пояснила представниця "Зелених" у коаліційному уряді Бранденбурга.

За її словами, бюрократичні процедури затягуються дуже надовго, якщо скоротити час, у майбутньому це дуже допомогло б.

Але складність не лише у нестачі ресурсів. Через плани надати більше житлової площі по всій Німеччині відбувалися протести праворадикалів.

Політики правих переконань організовували ці демонстрації на тлі припливу біженців до німецьких міст.

Елеонорі доведеться виїхати зі своєї квартири цього тижня. Деякий час вона зможе зупинитися у друзів, але що робити після — не знає. Навіть роздумує над тим, щоб повернутися до України.

"Я не хочу виживати чи шукати нову квартиру щоразу або бути голодною. Просто хочу жити повним життям", — пояснила вона.

Житлова криза у Берліні, найбільш населеному місті Євросоюзу

У листопаді федеральний уряд проведе ще одну зустріч із представниками місцевої влади з питання житла для біженців.

Нагадаємо, що в Ірландії з'явився законопроєкт, за яким понад 30 тисяч біженців з України можуть отримати посвідку на проживання. Умова – постійна робота.

Також повідомлялося про "Залізних людей" — це назва серії фотографій, які художник із Данії зробив на львівському вокзалі навесні 2022-го. Він вирішив показати залізничників, які ризикували життям та можливістю виїхати за межі України, щоб вивезти біженців.