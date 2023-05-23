Скасувала покупку: жінка отримала скаргу від злочинця, який украв її кредитну картку

Жінка залишилася здивована, отримавши листа від хакера, який вкрав інформацію про її кредитну картку. Злочинець замовив авіаквиток, щоб відвідати сім'ю, але дівчина встигла скасувати його броню.

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Жінка, яка бажає залишитися невідомою на популярному форумі Reddit, розповіла, що хакер, який вкрав дані її кредитної картки та використовував її гроші для бронювання авіаквитка, написав їй електронного листа після скасування своєї покупки. Про це пише The Mirror.

Дівчина розповіла, як злочинець зламав її електронну поштову скриньку, щоб отримати доступ до її кредитної картки, та використав її гроші для бронювання авіаквитка.

Шахрай забронював квиток через туристичну агенцію, але помилково зареєструвався на сайті, використовуючи її адресу електронної пошти.

"Моя кредитна карта була зламана. Я думаю, що хлопець зробив це, зламавши мій обліковий запис Gmail, тому що він зареєструвався на сайті туристичної компанії, використовуючи кнопку "Увійти за допомогою Gmail". Я зателефонувала до свого банку і скасувала його бронювання. Я зайшла на сайт, щоб дізнатися, чи можу я отримати будь-яку інформацію про людину, яка забронювала рейс Я побачила, що можу скасувати його безкоштовно, і я так і зробила, тому що отримати відшкодування від них було б швидше, ніж від мого банку ", — написала дівчина.

Шахрай забронював квиток через туристичну агенцію Фото: Pexels

Через два дні жінка отримала "заголовний" електронний лист від хакера, на ім'я Тревіс, який забронював рейс.

"Чому мій рейс був скасований? Не могли б ви відповісти? Мені треба відвідати сімейний захід. Дякую за ваш час, Тревіс", — написав чоловік.

Здійснюючи чергову помилку, Тревіс вказав свою фотографію та номер телефону, коли підписував листа.

"Я провела невелике розслідування, і виявилося, що він має судимість і він працює у сфері технологій. Тож думаю, що він знав, що робив, але я можу помилятися", — додала дівчина.

Раніше Фокус писав, що ув'язнений намагався пронести ножиці у "задньому проході". У співробітників в'язниці виникла підозра, коли чоловік відмовився співпрацювати під час звичайного обшуку. Потрібно було два сканування тіла, щоб визначити, що приховує ув'язнений.

Також повідомлялося, що британка два роки зустрічалася з "чоловіком", який виявився жінкою. Жертва, ім'я якої не може бути названа з юридичних причин, стверджувала, що двічі мала статевий контакт із "хлопцем" і навіть планувала вийти заміж за нього, перш ніж дізналася про його справжнє поле.