Отменила покупку: женщина получила жалобу от преступника, который украл ее кредитную карту

Женщина осталась в недоумении получив письмо от хакера, укравшего информацию о ее кредитной карте. Преступник заказал авиабилет, чтобы посетить семью, но девушка успела отменить его бронь.

Related video

Женщина, желающая остаться неизвестной на популярном форуме Reddit, рассказала, что хакер, укравший данные ее кредитной карты и использовавший ее деньги для бронирования авиабилета, написал ей электронное письмо после отмены своей покупки. Об этом пишет The Mirror.

Девушка рассказала, как преступник взломал ее электронный почтовый ящик, чтобы получить доступ к ее кредитной карте, и использовал ее деньги для бронирования авиабилета.

Мошенник забронировал билет через туристическое агентство, но по ошибке зарегистрировался на сайте, используя ее адрес электронной почты.

"Моя кредитная карта была взломана. Я думаю, что парень сделал это, взломав мой аккаунт Gmail, потому что он зарегистрировался на сайте туристической компании, используя кнопку "Войти с помощью Gmail". Я позвонила в свой банк и отменила его бронь. Я зашла на сайт, чтобы узнать, могу ли я получить какую-либо информацию о человеке, который забронировал рейс. Я увидела, что могу отменить его бесплатно, и я так и сделала, потому что получить возмещение от них было бы быстрее, чем от моего банка", — написала девушка.

Мошенник забронировал билет через туристическое агентство Фото: Pexels

Через два дня женщина получила "озаглавленное" электронное письмо от хакера по имени Тревис, который забронировал рейс.

"Почему мой рейс был отменен? Не могли бы вы ответить? Мне нужно посетить семейное мероприятие. Спасибо за ваше время, Трэвис", — гласило послание.

Совершая очередную ошибку, Тревис указал свою фотографию и номер телефона, когда подписывал письмо.

"Я провела небольшое расследование, и оказалось, что у него есть судимость и он работает в сфере технологий. Так что думаю, что он знал, что делал, но я могу ошибаться", — добавила девушка.

Ранее Фокус писал, что заключенный пытался пронести ножницы в "заднем проходе". У сотрудников тюрьмы возникли подозрения, когда мужчина отказался сотрудничать во время обычного обыска. Потребовалось два сканирования тела, чтобы определить, что скрывает заключенный.

Также сообщалось, что британка два года встречалась с "мужчиной", который оказался женщиной. Жертва, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, утверждала, что дважды имела половой контакт с "парнем" и даже планировала выйти замуж за него, прежде чем узнала о его истинном поле.