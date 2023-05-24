Був "тихим хлопцем": чоловік виграв $2 млрд і круто змінив своє життя (фото)

Тепер Едвін Кастро може похвалитися такими сусідами, як Аріана Гранде та Джиммі Кіммелл. У новому красивому будинку є ігрова кімната, винний погріб, тренажерний зал, великий басейн і спа.

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У листопаді 2022 року 30-річний Едвін Кастро зірвав джекпот каліфорнійської лотереї Powerball. Чоловік став володарем найбільшого грошового призу в історії США, вигравши $2,04 млрд. Про це пише Daily Star.

Минулого року життя американця круто змінилося. Після перемоги в лотереї чоловік не втрачає часу задарма, витрачаючи частину свого статку на розкішні подарунки для себе.

Видання зазначає, що Едвін був скромною людиною, його називали "тихим хлопцем із добрим серцем", але в його покупках немає нічого скромного.

Після сплати податків чоловік отримав 997,6 млн доларів. Його статок був більшим, ніж у таких зірок як Том Круз або Мадонна. Вирішивши отримати свої гроші одноразовою сумою, а не щорічними виплатами, уродженець Лос-Анджелеса швидко розщедрився на розкішний маєток на Голлівудських пагорбах вартістю 25,5 млн доларів із захоплюючим видом на місто.

Маєток на Голлівудських пагорбах вартістю 25,5 млн доларів Фото: Splash News

Тепер Едвін може похвалитися такими сусідами, як Аріана Гранде та Джиммі Кіммелл. У гарному будинку є ігрова кімната, винний погріб, тренажерний зал, великий басейн та спа-центр. До цього чоловік жив у занедбаній будівлі з однією спальнею в Альтадені.

У дитинстві він був членом бойскаутів "Орел" і відвідував середню школу Crescenta Valley у Ла-Кресценті, неподалік заправки, де він купив білет, що змінив його життя. Кастро вивчав архітектуру в університеті Вудбері у Бербанку.

Розбагатівши, щасливчик незабаром став гордим власником вінтажного Porsche 911, виклавши за нього 250 000 доларів. Крім особняка площею 13 500 квадратних футів із п'ятьма спальнями на пагорбах, він також придбав холостяцьку квартиру вартістю $4 млн у своєму рідному місті.

Едвін рідко з'являється на публіці, але він найняв трьох охоронців, які цілодобово наглядають його та його майно.

Раніше Фокус писав, що у Британії чоловік зайшов купити хліб та виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз чоловік розплакався від радості.

Також повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу. Незважаючи на те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.