Словом, але не ділом: як Польща готова підтримати військовий переворот у Білорусі

Польський генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що у Білорусі може відбутися збройний переворот. Фокус запитав експертів, наскільки це реально і чим у такому разі допоможе Польща.

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"Давайте готуватися до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Ви повинні бути готові підтримати війська, які будуть проводити операцію проти [самопризначеного лідера Білорусі Олександра] Лукашенка. У нас є причини допомагати їм", — сказав екс-заступник міністра національної оборони Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак в ефірі Polsat News 23 травня.

На його думку, у разі успіху контрнаступу Збройних сил України проти російських загарбників білоруси, які підтримують українців, не складуть зброю, а повернуться на батьківщину, щоб повстати проти Лукашенка і білоруський народ з ентузіазмом їх підтримає.

Також генерал вважає, що в Білорусі немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню, і Росія особливо не допоможе, адже розв'язуватиме свої нагальні питання.

"Якщо повстання відбудеться, обов'язково треба бути готовим до хвилі білоруських біженців у бік Польщі", — додав він.

Українські експерти не поділяють такого оптимізму Скшипчака і в революцію не вірять.

"Я не вважаю, що білоруси мають базу для якихось протестних рішучих дій або військового перевороту, — каже Фокусу військовий експерт Михайло Жирохов. — Після мирних протестів 2020 року режим Лукашенка дуже ретельно зачистив усіх, хто навіть мав просто наміри до опору. Люди, які не могли змиритися з його режимом, зараз перебувають чи в Польщі, чи в Україні — тут вони здобувають військовий досвід, воюючи в білоруських формуваннях, але й це не допоможе їм розпочати революцію. Як показує історія, малі озброєні групи без підтримки суспільства не можуть підняти революцію в окремо взятій країні. Це не Куба 60-х років, коли Фідель Кастро і Че Гевара прийшли з десятьма людьми й підняли всю країну — на той момент вони вже мали сформований дискурс у суспільстві проти Батисти. Звісно, не згодні з режимом Лукашенка є, але вони не піднімуться".

У розмові з Фокусом політичний експерт Ігар Тишкевич прикинув можливі сценарії, в яких Польща може сприяти революції у Білорусі.

"У Польщі немає ні механізмів, ні політичної волі, ні політичних ресурсів і зв'язків, щоб працювати з білоруськими структурами, здатними на переворот. Але якщо уявити, що Польща починає вважати, що вона має сили повною мірою зіграти в таку собі "ДНР" або історію, в яку грає Туреччина на території Сирії, то питання в наступному: чи є в достатній кількості на території Польщі саме підготовлених білорусів, готових йти через кордони? Відповідь — ні", — каже Тишкевич.

Експерт пропонує і ще один сценарій:

"Починається реальна глибока політична криза і спроби знайти заміну Лукашенку провалилися, бо сторони, які влаштували переворот, не домовилися про нового лідера. У такому разі лідерами можуть стати ті білоруси, які вміють тримати в руках зброю. Гіпотетично таких людей може надати Україна, адже саме на нашій території білоруських бійців більше, ніж у Польщі. І тоді знову постає питання: чи віддасть українська влада у підпорядкування Варшаві білорусів, які воюють за Україну, щоб вони йшли очолювати новий уряд? Відповідь — ні».

За його словами, будь-який із можливих сценаріїв, де Польща хоч якось сприяє військовому перевороту в Білорусі, не є реальним.

Нагадаємо, що 23 травня Лукашенко проводив зустріч із білоруськими губернаторами. Говорячи про стан свого здоров'я, він попередив, що "продовжить мучити всіх ще дуже довго".

Фокус раніше писав, що після смерті Лукашенка у Білорусі може розпочатися війна серед його наступників.