"Ввібрав його сутність": чоловік витратив 11 років, щоб стати копією Майкла Джексона (фото)

Лео Бланко витратив понад 42 тисячі доларів на численні пластичні операції, щоб стати "ідеальною копією" Майкла Джексона. Хлопець змінював свою зовнішність із 15 років.

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26-річний Лео Бланко з Буенос-Айреса (Аргентина) витратив понад 42 тисячі доларів на численні пластичні операції, щоб стати двійником співака Майкла Джексона. Про це пише Daily Star.

Одержимість аргентинця співаком розпочалася у юному віці. Хлопець почав змінювати свою зовнішність із 15 років. Він уже переніс 11 пластичних операцій і все ще не задоволений своїм зовнішнім виглядом, тому він планує знову лягати під ніж, щоб зробити своє підборіддя більш мужнім.

Видання зазначає, що мати хлопця турбується про його перетворення й іноді задається питанням, чи він, як і раніше, її син. Жінка боїться, що її син може померти під час однієї з операцій. Однак Лео жартує, що це вина його матері, що він не народився красивішим.

Попри сумніви матері, у Лео з'явилися свої шанувальники, які стежать за ним на вулиці, на концертах та в Instagram.

У Лео з'явилися свої шанувальники, які стежать за ним на вулиці, на концертах та в Instagram Фото: Cover Images/Leo Blanco

Фанат Майкла Джексона розповів, що в дитинстві "ввібрав у себе все", що було пов'язано зі знаменитим співаком. Він хоче виглядати точно як його герой і вірить, що кожна операція робить його на крок ближче до мети.

"Щойно починаються операції, це нескінченний цикл. Ви не можете задовольнятися однією або двома процедурами; ви завжди прагнете більшого і більшого", — розповів хлопець.

Лео пройшов через кілька косметичних процедур, включаючи дві отопластики, три ліпосакції, чотири ринопластики і два застосування гіалуронової кислоти та ботоксу, і все це в гонитві за ідеальною зовнішністю.

Шанувальник Майкла Джексона з юних років бореться з проблемами самооцінки Фото: Cover Images/Leo Blanco

"На все це я витратив приблизно 42 000 доларів, і хоча це було не те, що я собі уявляв, все це варте того, щоб досягти своєї мрії. Майкл Джексон для мене більше, ніж артист. Я дивився, слухав і відчував його. Я ввібрав його сутність, його експресію та його естетичні уподобання. Після його смерті всі віддавали йому шану, висловлюючи своє захоплення", — додав Лео.

Шанувальник Майкла Джексона з юних років бореться з проблемами самооцінки та зізнається, що він ніколи не мав багато друзів у школі.

Раніше Фокус писав, що у жінки виявили рідкісну генетичну мутацію, через яку вона майже не відчуває болю. Джо Кемерон також стверджує, що ніколи не відчуває тривоги чи страху. Жінка не знала, що вона "інша" поки що не лягла до лікарні на операцію у віці 65 років.

Також раніше повідомлялося, що пенсіонерка, що лисіє, стала виглядати на "20 років молодше". Бренда Вікерс розплакалася після того, як її перетворення було показано на відео, яке подивилися в TikTok понад 1,2 мільйона людей.