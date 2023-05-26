Депутат із Північної Македонії прийняла Стефанчука за "в.о. президента України" Турчинова

Виходячи з посту політикині у соцмережах, президент України – не Володимир Зеленський.

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Депутатка із Північної Македонії Снежана Калеска-Ванчева переплутала голову Верховної Ради Руслана Стефанчука із колишнім спікером Олександром Турчиновим під час своєї зустрічі з ним у Швеції. Цю інформацію 26 травня опублікувала Європейська правда, надавши скриншот посту Калескі-Ванчової у Facebook, який політик уже виправила на момент публікації матеріалу.

У своєму посту вона написала, що провела зустріч з Олександром Турчиновим, який "тимчасово обіймає посаду президента України" і раніше був спікером Верховної Ради. Незрозуміло, чи Калеска-Ванчева знає про президента України Володимира Зеленського.

Втім, невідомо, чи є Калеска-Ванчева активним учасником своїх соціальних мереж, чи помилку було допущено її асистентами.

Нагадаємо, Олександр Турчинов тимчасово виконував обов'язки президента України після втечі Віктора Януковича з країни та до обрання Петра Порошенка у 2014 році.

Нагадаємо, 12 травня у 299-й бригаді Військово-повітряних сил ЗСУ "засвітився" штурмовик Су-25, який прибув із Північної Македонії. Літак, відомий як Blue 51, був поставлений навесні 2022 року і пройшов модернізацію до рівня Су-25М1(К) в Україні.

Раніше, у березні поточного року повідомлялося, що уряд Північної Македонії схвалив безоплатну передачу 12 гелікоптерів Мі-24 в Україну.