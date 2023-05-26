Потрапив до іншої країни: 5-річного хлопчика знайшли блукаючим за 2400 км від будинку

Поліція та соціальні працівники намагаються з'ясувати, як п'ятирічний турецький хлопчик, якого, за його словами, розлучили з батьками внаслідок лютневого землетрусу, опинився за 2400 км від будинку.

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Хлопчик, ім'я якого не назвали, був знайдений на самоті блукаючий по вулицях Маастріхта в Нідерландах. Він повідомив поліції, що він із Туреччини та втратив свій будинок під час руйнівного лютневого землетрусу. Про це пише Daily Star.

Голландська поліція заявила, що хлопчика було знайдено "один у великому місті", додавши, що він говорить тільки турецькою. Співробітники поліції відвели його до магазину солодощів, а потім доставили до управління, де йому дали їжу та морозиво.

Хлопчик поговорив з поліцейським турецького походження і сказав, що він родом із Туреччини, додавши, що його батьки досі перебувають там. За його словами, вони постраждали під час землетрусу.

Дитину передали під опіку соціальних працівників, зараз вона перебуває у притулку.

Видання зазначає, що зараз незрозуміло, як хлопчик опинився в Нідерландах. Посольство Туреччини в Гаазі звернулося до Міністерства закордонних справ Нідерландів за додатковою інформацією щодо цього питання.

Внаслідок землетрусу в Туреччині загинуло понад 50 000 осіб і понад 100 000 отримали поранення Фото: Daily Star

"Схоже, що дитина не голландець, тому що вона говорить тільки турецькою мовою, вони змусили її поговорити з поліцією турецького походження. У цьому випадку вони передали інформацію голландській соціальній службі, коли мали зателефонувати нам", — поскаржився співробітник посольства Туреччини на голландські. влади.

Громадянська координаційна група "Лихо — діти", сформована після землетрусу в Туреччині, раніше висловлювала серйозне занепокоєння з приводу торгівлі дітьми після стихійного лиха.

Землетрус магнітудою 7,8 стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, внаслідок якого загинуло понад 50 000 осіб і понад 100 000 отримали поранення лише у Туреччині.

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