Купи зараз, заплати потім: піцерія пропонує клієнтам заплатити після смерті (відео)

Піцерія повідомила, що 666 клієнтів у Новій Зеландії та 666 клієнтів в Австралії буде обрано для участі у програмі AfterLife Pay, яка відстрочить платежі за піцу доти, доки клієнт не помре.

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Новозеландська мережа піцерій Hell Pizza пропонує покупцям незвичайну пропозицію: купи зараз, заплати після смерті. Про це пише UPI.

Заклад оголосили, що акція "AfterLife Pay" була натхненна схемами "купи зараз, заплати потім" (BNPL), ухваленими кількома новозеландськими підприємствами.

"Ми бачимо, що все більше людей використовують такі схеми для покупки предметів першої необхідності, наприклад, продуктів харчування, і ми вважаємо, що це занадто далеко заходить, коли ресторани швидкого обслуговування, такі як наш, просять запропонувати BNPL за те, що вважається ласощами — Особливо якщо врахувати, що люди затримують платежі, а 10,5% кредитів у НЗ мають прострочення", — заявив генеральний директор Hell Pizza Бен Каммінг на сайті компанії.

Зацікавлені клієнти можуть подати заявку на участь у програмі на сайті Hell Pizza Фото: UPI

Піцерія повідомила, що 666 клієнтів у Новій Зеландії та 666 клієнтів в Австралії буде обрано для участі в програмі AfterLife Pay, яка відстрочить платежі за піцу доти, доки клієнт не покине цей тлінний світ.

"Вибраним буде запропоновано підписати справжню поправку до заповіту, що дозволяє отримати вартість піци після смерті. Жодних відсотків чи зборів не буде, а угода є юридично зобов'язаною", — йдеться на сайті.

Зацікавлені клієнти можуть подати заявку на участь у програмі Hell Pizza.

Раніше Фокус писав, що голодний ведмідь заліз у пекарню і з'їв 60 кексів. Дикий звір дістав коробку з солодощами з фургона доставки, потім відтяг її на задній двір і з'їв весь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля, але тварина постійно поверталася.

Також повідомлялося, що у В'єтнамі продавця локшини посадили у в'язницю за глузування з міністра. Буй Туан Лам розмістив відео, в якому показувалося, як в'єтнамського чиновника спіймали за поїданням інкрустованого золотом стейка в ресторані відомого шеф-кухаря. Чоловік спародіював Нусрета Гекче і був звинувачений у антидержавній пропаганді.