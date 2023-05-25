Висміював пишні обіди міністра: у В'єтнамі продавця локшини посадили до в'язниці (відео)

Буй Туан Лам розмістив відео, в якому показувалося, як в'єтнамського чиновника спіймали за поїданням інкрустованого золотом стейка в ресторані відомого шеф-кухаря. Чоловік спародіював Нусрета Гекче і був звинувачений в антидержавній пропаганді.

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У В'єтнамі 39-річний продавець локшини Буй Туан Лам, який нібито висміяв високопосадовця, був засуджений до п'яти з половиною років ув'язнення. Суд визнав його винним в антидержавній пропаганді. Про це пише CNN.

Цей вирок став останнім у тому, що на думку правозахисних груп, є широкомасштабною спробою уряду змусити замовкнути голоси, які критикують правлячу комуністичну партію В'єтнаму.

Відео стало вірусним у листопаді 2021 року, коли його було розміщено через кілька днів після того, як високопоставленого в'єтнамського чиновника спіймали на камеру за поїданням інкрустованого золотом стейка в лондонському ресторані відомого турецького шеф-кухаря, ім'я якого Нусрет Гекче. Обвинувачений пародіював цього кухаря у своєму закладі.

Лам був засуджений за "виготовлення, зберігання, розповсюдження чи розповсюдження інформації, документів та предметів, спрямованих проти держави", повідомило поліцейське управління Дананга після одноденного судового процесу.

Видання зазначає, що чоловік тримав у місті кіоск з яловичою локшиною, він публічно виступав за демократію у В'єтнамі й брав участь у багатьох антикитайських та екологічних протестах.

Раніше Фокус писав, що китаєць пограбував АЗС, а потім 14 років ховався у печері від поліції. Лю Моуф разом із двома спільниками пограбував заправку, але в касі того дня було лише 23 долари. Спільників поліція незабаром затримала і китаєць вирішив надійно сховатися, щоб уникнути тієї ж долі.

Також повідомлялося, що поліція заарештувала оголеного "мандрівника у часі". Наразі Джейсон Сміт перебуває у в'язниці округу Палм-Біч у Флориді. Чоловіка заарештували за те, що він ходив голим вулицею міста та розлякував туристів. Пізніше він заявив, що прибув із "іншої Землі".