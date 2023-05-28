Через 42 роки: викрадений у дитинстві житель США знайшов свою родину у Чилі (фото)

Мешканець Сан-Франциско завжди знав, що його всиновили і він родом із Чилі. Але й не підозрював, що його вкрали, коли він ще був немовлям.

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42-річний Скотт Ліберман, який живе у Сан-Франциско, був усиновлений американською родиною. Він знав, що його батьківщина – це Чилі, але він і не підозрював, що його вкрали, щоб віддати на усиновлення. Тепер він нарешті дізнався про те, що сталося і зміг знайти своїх рідних у Південній Америці, пише CNN.

Під час правління в Чилі диктатора Аугусто Піночета (1973-90), згідно з офіційними заявами місцевої влади, тисячі дітей були вкрадені в дитинстві зі своїх сімей, і передані для усиновлення. У цьому процесі були задіяні священики, черниці, лікарі та медсестри, які просто хотіли заробити на цьому.

Розслідування випадків незаконного усиновлення дітей тривають уже багато років, але деякі люди, які брали участь у незаконному усиновленні, померли, а також не існує багатьох лікарень, з яких, можливо, вкрали немовлят. Коли Скотт Ліберман дізнався про ці події, то вирішив з'ясувати, чи міг він також стати жертвою крадіжки та незаконного усиновлення.

Скотт Ліберман зустрівся через 42 роки зі своєю сестрою Фото: CNN

За словами сестри Лібермана, 44-річної Дженні Ескалона Мардонес, їхня 23-річна мати Роза Естер Мардонес дізналася про свою вагітність наприкінці 1979 року. Вона була незаміжня і мала погане фінансове становище. Тому жінці, яка мешкає в містечку Каньєті, католицькі черниці запропонували переїхати до столиці Чилі Сантьяго, де вона зможе працювати в будинку місцевого лікаря. Одного разу мати Лібермана відвідав соціальний працівник, який змусив дівчину із сільської місцевості підписати кілька документів, у яких вона не могла нічого розібрати.

Коли у Рози Естер Мардонес народився здоровий син, то соціальний працівник забрав його собі ще до того, як матір виписали з лікарні. Коли ж чилійка вирішила дізнатися про те, де її син, то соціальний працівник почав їй загрожувати зверненням до поліції та наступним арештом. За словами Дженні Ескалона Мардонес, він заявив матері, що її син уже перебуває у Нідерландах чи Швеції. Головний аргумент того, що син знаходиться в іншій країні, полягав у тому, що молода дівчина все одно не змогла б його виховати через брак грошей. Мати Лібермана тоді побоялася звернутися до поліції.

Мешканець Сан-Франциско завжди знав, що його всиновили і він родом із Чилі. Але й не підозрював, що його вкрали, коли він ще був немовлям Фото: CNN

Але виявилося, що дитину всиновила пара зі США, і вона отримала ім'я та прізвище – Скотт Ліберман. За словами американця, його родина ніколи не підозрювала, що їхнього прийомного сина вкрали.

У ході свого розслідування, в якому йому допомогла чилійська некомерційна організація Nos Buscamos (вона займається возз'єднанням вкрадених дітей із їхніми сім'ями), Ліберман дізнався, що має зведену сестру. Тести ДНК підтвердили, що вони є родичами.

Ліберман провів 12 днів у Чилі, відвідавши могилу своєї біологічної матері разом із сестрою Фото: CNN

Ліберман, який прилетів до Чилі, дізнався, що його мати померла ще 2015 року від раку і ніколи не знала, що син живе у США. Також американцеві вдалося познайомитися з членами його рідної родини, і він зустрів свого біологічного батька. Ліберман провів 12 днів у Чилі, відвідавши могилу своєї біологічної матері разом із сестрою.

Сестра Лібермана вважає, що черниці, які приїхали відвідати її матір, коли вона завагітніла, а також лікар, у будинку якого вона працювала, вступили в змову із соціальним працівником, щоб вкрасти її зведеного брата. Всю історію вдалося скласти докупи завдяки близькому родичу її матері. Він був поруч під час її вагітності і знав подробиці народження дитини і про те, як його забрали у матері.

Як уже писав Фокус раніше, тіло черниці майже не постраждало через 4 роки після похорону. Сестри провели розкопки, щоб перемістити труну Вільгельміни Ланкастер під вівтар. Вони були здивовані, виявивши, що тіло служниці церкви майже не піддалося розкладу.