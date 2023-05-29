Спіймали з Біблією: родину з 2-річною дитиною було засуджено до довічного ув'язнення

Північнокорейський режим намагався викорінити християнство протягом десятиліть, і, як кажуть, боїться впливу церкви після вивчення її ролі у руйнуванні "залізної завіси" в Європі у 1980-х роках.

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У Північній Кореї сім'ю разом з їхньою 2-річною дитиною засудили до довічного ув'язнення після того, як у них знайшли Біблію. Про це пише The Telegraph.

Цей інцидент стався у 2009 році, однак він був відзначений у новій доповіді департаменту про міжнародні релігійні свободи цього місяця, з посиланням на дані Korea Future, неурядової організації, яка документує порушення прав людини у Північній Кореї.

"Один із випадків пов'язаний з арештом у 2009 році сім'ї на підставі їхньої релігійної практики та наявності у них Біблії. Уся сім'я, включаючи дворічну дитину, була засуджена до довічного ув'язнення в таборах для політичних в'язнів", — йдеться у повідомленні.

За оцінками, у Північній Кореї налічується від 200 000 до 400 000 підпільних християн, в основному на заході, де, як вважається, багато хто з них влаштувалися там після "сплеску" інтересу до цієї релігії в 1907 році.

У Північній Кореї сім'ю разом з їхньою 2-річною дитиною засудили до довічного ув'язнення. Фото: нечто на пляже

Звіт Korea Future був заснований на інтерв'ю, проведених у період з 2007 по 2020 рік з 244 жертвами релігійних переслідувань, які зазнавали арештів, затримань, примусової праці, тортур, відмови у справедливому суді чи праві на життя, а також сексуального насильства за сповідання. християнських вірувань.

Видання зазначає, що результати дослідження відображають параною режиму щодо релігійних меншин та його нетерпимість до будь-яких переконань, крім абсолютної відданості правлячій родині Кім, яка прагне зберегти свою залізну хватку влади.

Північнокорейський режим намагався викорінити християнство протягом десятиліть, і, як то кажуть, боїться впливу церкви після вивчення її ролі у руйнуванні "залізної завіси" в Європі у 1980-х роках.

Перебіжчики розповіли жахливі подробиці того, як християн жорстоко катували, вбивали та садили до в'язниць ГУЛАГу.

У країні існує кілька християнських церков, у тому числі чотири в Пхеньяні. Але більшість спостерігачів кажуть, що це лише "показушні церкви".

Раніше Фокус писав, що 14-річний хлопчик втік від страшного клоуна-вбивці. Джон Уейн Гейсі заманював жертв до себе додому, одягав на них наручники, зазвичай під приводом демонстрації фокусу, а потім чинив свої жахливі напади.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла в 2017 році і фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.