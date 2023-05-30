Боявся втратити товариша: пенсіонер помер, захищаючи свого собаку від собаколовів (фото)

Лоу Сей Ків вибіг з дому і благав ловців відпустити її собаку. Чоловік намагався завадити їм упіймати дворнягу, але раптово знепритомнів і впав у довколишній стік.

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У Малайзії 85-річний Лоу Сей Ків у Малайзії помер, намагаючись перешкодити місцевим ловцям собак забрати його семирічного собаку змішаної породи. Про це пише Next Shark.

Чоловік, який жив один зі своїм улюбленим вихованцем, знепритомнів і впав після того, як 24 травня вступив у конфлікт із ловцями собак, надісланими муніципальною радою міста Бентонг.

За словами очевидців, тварина Лоу знаходилася в його будинку, коли близько п'ятої години вечора група ловців собак із поради прибула до його будинку. Дворняга вирвався, коли група соціальних працівників наблизилася до воріт, і потрапила в пастку з петлею. У явному страху втратити свого товариша, Лоу вибіг з дому і благав ловців відпустити собаку.

Сусід, на ім'я Чан Лунг став свідком того, як літній чоловік тримався за довгу палицю, якою група заманювала собаку, тоді як ловці тягли, щоб упіймати собаку. Незабаром після цього Лоу раптово знепритомнів і впав у найближчий стік.

Парамедики, які прибули на місце події, не змогли допомогти чоловікові й констатували його смерть на місці.

Тварина залишилася в будинку Лоу, але його доля тепер невідома Фото: Malaysian Dogs Deserve Better

Видання зазначає, що дворняга залишилася в будинку Лоу, але його доля тепер незрозуміла, оскільки діти пенсіонера повернулися до своїх міст в інших штатах, не прийнявши рішення щодо його подальшої долі.

За даними Департаменту охорони здоров'я муніципальної ради Бентонга, поліція проводить розслідування з цього приводу.

Ірен Лоу, директор проєкту захисту собак Malaysian Dogs Deserve Better, висловила своє занепокоєння і закликала відповідні органи переглянути свій підхід до цієї діяльності.

"У зв'язку із загибеллю літнього джентльмена ситуація вийшла з-під контролю, і відповідним органам час переглянути всю діяльність з вилову собак", — сказала вона.

У відповідь на трагедію малайзійський законодавець Янг Сайфура Отман закликала розробити чіткі керівні принципи та процедури для операцій з вилову собак. Вона наголосила на необхідності запобігання подібним інцидентам та конфліктам між співробітниками правоохоронних органів та жителями або особами, які доглядають бездомних собак.

Раніше Фокус писав, що голодний ведмідь заліз у пекарню і з'їв 60 кексів. Ведмідь дістав коробку з кексами з фургона доставки, потім відтяг її на задній двір і з'їв весь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля, але тварина постійно поверталася.

Також повідомлялося, що папуга, що загубився, повернувся додому завдяки тому, що почав говорити з людьми на вечірці. Вона почала вигукувати слова та фрази, після чого її помітили та віднесли до будинку.