Немає шляху до нормального життя: через параною росіяни масово пишуть доноси один на одного, — WP

За словами журналістів, росіяни розуміють, що завгодно Путіну, а що – ні. Вони намагаються діяти, виходячи з цього, вважаючи, що противників режиму необхідно переслідувати.

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У Росії її сформувалася ворожа, параноїдальна атмосфера, у якій росіяни масової пишуть доноси друг на друга. Кримінальні справи порушують на тих, хто виступає проти режиму глави Кремля Володимира Путіна та війни проти України. Про це пише видання The Washington Post.

Видання пише, що проблемою можуть стати не лише пости та повідомлення в соціальних мережах, а й навіть приватні розмови у громадських місцях. Все це може стати компроматом для силовиків та ФСБ.

За словами журналістів, у результаті політики Кремля в російському суспільстві та державі виявився лякаючий ефект. Так, стали часто з'являтися новини про арешти, судові розслідування, посилені коментарями пропагандистів на федеральних телеканалах і в мережі.

Як розповів політичний аналітик Фонду Карнегі Андрій Колесников, у РФ проявляється одна з ознак тоталітаризму – хвиля доносів. Росіяни розуміють, що завгодно Путіну, а що – ні. Вони намагаються діяти, виходячи з цього, вважаючи, що противників режиму необхідно переслідувати.

За словами Колесникова, кремлівський режим досі авторитарний, проте все більше набуває ознак тоталітаризму.

"Я впевнений, що він (Володимир Путін, — ред.) не повернеться до нормального життя. Він не божевільний у медичному сенсі, але він божевільний у політичному сенсі, як і будь-який диктатор", — сказав експерт.

У матеріалі йдеться про те, що потік доносів зробив небезпечними громадські місця. Серед них також шкільні класи. Особливо під час уроків " Розмови про важливе ", коли вчителі читають школярам лекції про війну, пропагують російський мілітаризм.

Соціальний антрополог Олександра Архіпова розповіла, що більшість доносів пишуть так звані патріоти, які вважають, що таким чином захищають Росію від внутрішніх зрадників.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в РФ масово штрафують за "екстремістську" символіку. Так, У Зеленограді двох жінок і одного чоловіка оштрафували за номерні знаки, що вигоріло: червона смуга на прапорі РФ вигоріла добіла і прапор став схожим на прапор Легіону "Свобода Росії". А чоловіка з Москви взагалі заарештували на 15 діб за біло-сині повітряні кульки.

Також зазначимо, що колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін запропонував відключити у Росії систему GPS. За словами екс-глави "Роскосмосу", РФ має свою повністю розгорнуту орбітальну навігаційну систему ГЛОНАСС і "кожний смартфон у світі і кожен автомобільний навігатор приймає її сигнал".