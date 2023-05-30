"Нехай матчастину і карти вчать": Рогозін закликав заблокувати GPS по всій Росії

За словами ексглави "Роскосмосу", РФ має свою повністю розгорнуту орбітальну навігаційну систему ГЛОНАСС і "кожний смартфон у світі та кожен автомобільний навігатор приймає її сигнал".

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У вівторок, 30 травня, невдовзі після атаки БПЛА на Москву та Підмосков'я колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін запропонував відключити у Росії систему GPS. Так у своєму Telegram-каналі він прокоментував повідомлення про скарги таксистів на відключення супутникової навігації у Москві.

Вранці російські медіа писали, що сигнали супутникової навігації глушать у Москві через атаку безпілотників, які використовують їх для наведення. Також зазначалося, що на збої в роботі GPS скаржаться таксисти та водії.

"Хороший таксист Москву повинен знати напам'ять і не по GPS. Переживуть. Нехай матчастину і карти вчать, якщо хочуть працювати", — заявив Рогозін.

Також він запропонував відключити всі станції американської навігаційної системи, розташовані на території Росії, та нагадав, що протягом 15 місяців йде "СВО".

Крім того, колишній глава "Роскосмосу" зазначив, що РФ має свою повністю розгорнуту орбітальну навігаційну систему ГЛОНАСС, і "кожний смартфон у світі та кожен автомобільний навігатор приймає її сигнал".

Нагадаємо, 30 травня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що три дрони врізалися в житлові будинки в Московській області через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Також Коваленко сказав, що атака безпілотників по Москві показала, що російська система протиповітряної оборони взагалі не є ефективною. За його словами, росіяни не можуть повноцінно забезпечувати захист своєї столиці.