ФСБ затримала жінку, яка хотіла повернути викрадених із України дітей (відео)

Російські пропагандисти показали відео допиту українки, де вона говорить про "вивезення" дітей до Німеччини. Фонд Save Ukraine з’ясував, що вона хотіла передати хрещеника родичам.

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У Москві затримали громадянку України, яка хотіла вивезти вкрадених російськими окупантами дітей-сиріт. Відео її допиту презентували пропагандисти агентства "РІА Новини".

Жінка на допиті представляється як Ольга Гургуля. Вона розповіла, що нібито на прохання волонтера Анастасії мала взяти опікунство над двома дітьми в Генічеську.

Далі, як каже жінка на камеру, їй треба було виїхати з дітьми через Київ до Німеччини. При в'їзді до Росії як мета візиту вона вказала "отримання громадянства РФ і житла".

Джерело агентства сказало, що жінку вже депортували з країни.

Хотіла повернути хрещеника: що кажуть у фонді Save Ukraine?

Фонд Save Ukraine заявив про чергову маніпуляцію російських пропагандистів. За їхніми даними, ФСБ усіляко перешкоджає поверненню українських дітей, яких викрали росіяни.

Жінка на відео, як зазначили в організації, це звичайна українка, яка їхала на тимчасово окуповану територію, щоби повернути хрещеника родичам.

"Хлопчика чекають бабуся та старший брат, які з різних причин не могли поїхати самостійно. Тому хрещена Ольга з усіма документами їхала повернути хрещеника та інших дітей, які хотіли повернутися до України", — пояснили фахівці.

Російські військові продовжують викрадати українських дітей і потім використовують їх для брехливої пропаганди, зазначили в Save Ukraine.

Прессекретар Save Ukraine Ольга Єрохіна у спілкуванні з радіостанцією ВВС зазначила, що співробітники ФСБ забирали у жінки документи та телефон.

"Два дні допитували її, погрожуючи в'язницею. Після цього відправили до Мінська і там відпустили. Однак забрати 17-річного хрещеника та його брата їй через це не вдалося", — додала вона.

Нагадаємо, що нещодавно агентство Associated Press описувало вплив повномасштабної війни в Україні на дітей. Сотні з них загинули, а ті, хто вижив, змушені боротися з психологічними травмами.

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