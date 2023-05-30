"Тата вбили о 7-й ранку": війна калічить психіку українських дітей, залишаючи травми на все життя, — AP

За словами журналістів, приблизно 1,5 мільйона українських дітей схильні до ризику депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших проблем із психічним здоров'ям з потенційно тривалими наслідками.

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Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули сотні українських дітей. А у тих, хто вижив, залишилися психологічні травми, які залишать "шрами" практично на все життя. Про це пише видання Associated Press.

Як розповіла психологиня Олександра Волохова, навіть якщо дітям вдалося втекти в безпечне місце, вони не зможуть забути все, що з ним сталося.

Видання пише, що, згідно з даними ЮНІСЕФ, приблизно 1,5 мільйона українських дітей схильні до ризику депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу та інших проблем із психічним здоров'ям з потенційно тривалими наслідками.

Журналісти поспілкувалися з 9-річною Ольгою Хінкіною та її 10-річним братом Андрієм, які втекли із села Торське до Львова Донецької області після смерті батька.

"Тата вбили о 7 ранку", — розповів журналістам Андрій.

Повідомляється, що зі смертю батька у жовтні діти залишились сиротами. Їхня мати померла ще до початку повномасштабної війни. Дітей евакуювали поліцейські та волонтери. Наразі про них піклуються соціальні служби, а також благодійні організації.

Крім того, як пишуть журналісти, дітям допомагає 52-річна Ніна Полякова з Лиману, яка також виїхала на захід України.

За її словами, одного дня їй зателефонували й запропонували зустрітися з сестрою та братом Хінкіними. Зазначимо, раніше Полякова вже брала під опіку дітей, які стали жертвами війни на Донбасі.

Видання пише, що під час першої зустрічі Полякова та діти Хінкіни говорили про втрачений будинок, а також свійських тварин. Андрій розповів, що дуже любив годувати свиней. Після цього Полякова вирішила прийняти їх у сім'ю.

"У нас у сім'ї була така трагедія, а потім доля просто звела нас", — сказала Полякова, у якої раніше від серцевого нападу помер 16-річний прийомний син.

"Зараз багато дітей залишилися одні, без батьків. Дітям потрібна турбота, любов. Вони хочуть, щоб їх обійняли та втішили", — розповіла вона.

Олена Розвадовська, керівниця фонду "Голоси дітей" розповіла, що їм довелося опрацювати близько 700 запитів від батьків, які шукають допомоги для дітей. Вони страждають від хронічного стресу, панічних атак та симптомів посттравматичного стресового розладу.

"Дитяча психіка залишається більш податливою, ніж у дорослих, і за своєчасної та якісної підтримки ми розуміємо, що дитина легше долає будь-які події, що травмують", — сказала вона.

Нагадаємо, що у березні журналісти заявили, що українські біженці можуть стати жертвами сексуальної експлуатації в Європі. ОБСЄ та Thomson Reuters б'ють на сполох. У Великій Британії спостерігається триразове збільшення відповідних запитів в інтернеті за участю українських жінок. В Іспанії – у сім разів, у Польщі – у 2,3 раза.

Крім того, на початку травня в ОБСЄ розповіли, як у РФ порушуються права українських дітей. У звіті моніторингової місії йдеться про те, що незахищеними перед російськими окупантами стають діти-сироти. Їх вивозять з України під приводом евакуації та відпочинку у літніх таборах.