Нова теорія про подорож у часі: на картині 1882 року помітили iPhone (фото)

Картина 19 століття викликала теорію про подорожі в часі після того, як на ній помітили iPhone. Люди почали активно обговорювати малюнок у мережі.

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На картині 1882 зображений знаменитий шотландський поет Роберт Бернс, що користується iPhone за 125 років до виходу смартфона, що породило теорії про подорожі в часі. Про це пише Daily Star.

На картині "Заручини Бернса і Мері", написаної близько 1882 року Р. Джозі та Джеймсом Арчером, зображені всесвітньо відомий шотландський поет Роберт Бернс та його кохана Мері Кемпбелл, котрі зізнаються один одному в коханні.

На картині зображена пара, що стоїть на березі річки Айр. Вони дивляться у вічі один одному, обидва тримають у руках прямокутник темного кольору із закругленими кутами, що нагадує один із перших iPhone. Картина змусила любителів мистецтва задуматися про подорож у часі, враховуючи, що малюнок з'явився на 125 років раніше за знаменитий смартфон.

Картина "Заручення Бернса та Мері" Фото: Daily Star

Видання зазначає, що за загадковим прямокутником може ховатися предмет, що часто використовувався на той час.

Бернс і його кохана зустрілися, щоб оголосити про свої плани одружитися з річкою на заході Шотландії в 1786 році й відзначили цю подію за давньою шотландською традицією. Вони обмінявшись Бібліями над потоком. Схоже, що загадковий чорний прямокутник може бути звичайним молитовником, а не доказом подорожі в часі.

Але це не перший випадок коли смартфони з'являються на старих картинах. Раніше пильні шанувальники мистецтва помітили iPhone на картині майже 90-річної давнини. Умберто Романо написав картину "Містер Пінчон та заселення Спрінгфілда" у 1937 році, приблизно за 70 років до того, як був випущений перший смартфон Apple.

Умберто Романо написав картину "Містер Пінчон та заселення Спрінгфілда" у 1937 році Фото: Daily Star

Але, попри невідповідність часу, фанати наполягають, що бачать чоловіка, який тримає перед обличчям те, що виглядає як телефон. Багато хто намагався вгадати, чим може бути цей предмет, схожий на мобільник, деякі припустили, що це може бути ніж чи дзеркало.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіки без очей", заховану у стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий, на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що в "британському Чорнобилі" мешкають лише чотири людини. Маршалл Крейг — один із людей, які відмовляються залишити район. Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".