Лікар, якого звинуватили у батьківстві над дітьми своїх пацієнток, загинув в авіакатастрофі

Доктор Морріс Уортман був відомим акушером-гінекологом, на якого подали до суду через те, що той нібито таємно використав свою власну сперму для запліднення пацієнток.

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У США лікар із лікування безпліддя, якого звинуватили у використанні власної сперми для запліднення кількох пацієнток, загинув внаслідок авіакатастрофи. Літак ручного складання розвалився під час польоту та розбився. Про це пише NBC News.

72-річний доктор Морріс Уортман із Рочестера був пасажиром експериментального літака, який упав у неділю, 21 травня, на пасовищі в окрузі Орлеан. Пілот, Ерл Люс молодший із Брокпорту, також загинув.

За попередніми даними, крила літака відокремилися від фюзеляжу та впали на землю у фруктовому саду. Фюзеляж продовжував рухатися захід ще 1000-1500 ярдів, після чого впав.

Уортман був відомим акушером-гінекологом у західній частині штату Нью-Йорк Фото: Соцмережi

Уортман був відомим акушером-гінекологом у західній частині штату Нью-Йорк, який часто ставав мішенню протестувальників проти абортів. 2021 року на нього подала до суду дочка однієї з його пацієнток, яка завагітніла у 1980-х роках. У позові йшлося про те, що лікар таємно використав свою власну сперму, сказавши пацієнтці, що донором був місцевий студент-медик.

На момент подання позову Уортман не давав коментарів.

Раніше Фокус писав, що потяг протягнув автомобіль із сім'єю всередині цілих 730 метрів. У США дві маленькі дочки пастора Чада Фраяра зі штату Арканзас загинули після того, як потяг врізався в пікап батька, протягнувши його на сотні метрів.

Також повідомлялося, що автомобіль спалахнув через літній аксесуар, забутий на панелі. З наближенням літа рятувальники закликають водіїв виявляти обережність та не забувати речі, які легко можуть спалахнути в машині.