Врач, которого обвинили в отцовстве над детьми своих пациенток, погиб в авиакатастрофе

Доктор Моррис Уортман был известным акушером-гинекологом, на которого подали в суд из-за того, что тот якобы тайно использовал свою собственную сперму для оплодотворения пациенток.

Related video

В США врач по лечению бесплодия, которого обвинили в использовании собственной спермы для оплодотворения нескольких пациенток, погиб в результате авиакатастрофы. Самолет ручной сборки развалился во время полета и разбился. Об этом пишет NBC News.

72-летний доктор Моррис Уортман из Рочестера был пассажиром экспериментального самолета, который упал в воскресенье, 21 мая, на пастбище в округе Орлеан. Пилот, Эрл Люс младший из Брокпорта, также погиб.

По предварительным данным, крылья самолета отделились от фюзеляжа и упали на землю в фруктовом саду. Фюзеляж продолжал двигаться на запад еще 1000-1500 ярдов, после чего упал.

Уортман был известным акушером-гинекологом в западной части штата Нью-Йорк Фото: Соцсети

Уортман был известным акушером-гинекологом в западной части штата Нью-Йорк, который часто становился мишенью протестующих против абортов. В 2021 году на него подала в суд дочь одной из его пациенток, которая забеременела в 1980-х годах. В иске говорилось, что врач тайно использовал свою собственную сперму, сказав пациентке, что донором был местный студент-медик.

На момент подачи иска Уортман не давал комментариев.

Ранее Фокус писал, что поезд протащил автомобиль с семьей внутри целых 730 метров. В США две маленькие дочери пастора Чада Фраяра из штата Арканзас погибли после того, как поезд врезался в пикап их отца, протащив его на сотни метров.

Также сообщалось, что автомобиль загорелся из-за летнего аксессуара, забытого на панели. С приближением лета спасатели призывают водителей проявлять осторожность и не забывать вещи, которые легко могут воспламениться в машине.