Прийнято резолюцію: Європарламент хоче домогтися заборони для Угорщини головувати в ЄС, — ЗМІ

За словами журналістів, незважаючи на резолюцію, Європарламент мало що може зробити, щоб завадити Угорщині взяти на себе керування блоком.

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Депутати Європарламенту 1 червня ухвалили резолюцію, яка не має обов'язкової сили, в якій ставиться питання про те, чи зможе Угорщина обійняти посаду голови ЄС у другій половині 2024 року. Про це пише видання Euobserver.

Повідомляється, що отримала підтримку партій від правоцентристських до вкрай лівих і була ухвалена 442 голосами проти 144, а 33 депутати утрималися. Так, парламентарі поставили під сумнів головування Угорщини в ЄС "через недотримання" правил та цінностей Європейського союзу.

Видання пише, що Угорщина перебуває під пильною увагою ЄС ще з 2018 року. Її фінансування в рамках союзу призупинено через проблеми з верховенством права та корупцією.

За словами журналістів, Європейський парламент також закликав уряди ЄС якнайшвидше знайти "правильне рішення" з приводу головування, попередивши, що асамблея може вжити "належних заходів", якщо рада не діятиме.

"Буде катастрофою, якщо ця країна візьме на себе посаду голови, а Орбан просуватиме свій порядок денний", — заявив журналістам у середу лівоцентристський голландський політик Тійс Ройтен.

Також депутат Європарламенту від лібералів Моріц Кернер заявив, що треба розуміти, що в цьому випадку йдеться не про нормальну, демократичну державу-член Євросоюзу.

"Ми вживемо необхідних заходів, якщо рада не зможе щось зробити", — заявив він.

Реакція Угорщини

Повідомляється, що депутат Європарламенту від партії прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" Балаж Хідвегі заявив, що депутати Європарламенту порушують закон ЄС, намагаючись відкласти головування його країни у ЄС. За його словами, Угорщина перебуває під тиском через міграційну кризу, війну в Україні, а також сімейну політику.

Однак, як пишуть журналісти, насправді парламент мало що може зробити, щоб завадити Орбану взяти на себе керування блоком. Порядок президентства визначається державами-членами, а чи не Європарламентом. Політично та юридично урядам ЄС було б дуже важко відстрочити головування Угорщини у Євросоюзі.

Нагадаємо, що 23 травня прем'єр Угорщини Орбан назвав умову закінчення війни в Україні. За його словами, війна може бути зупинена лише тоді, коли Росія досягне угоди із США. При цьому він заявив, що сподівається на перемогу Дональда Трампа на перевиборах президента наступного року і що, хоча він і розходиться в думках із президентом Джо Байденом, "критикуватиме США шкідливо для бізнесу".