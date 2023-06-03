"Нові технології": в Індії замість асфальту постелили чорний килим (відео)

Цей регіон є рідним для одного з впливових індійських політиків.

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В Індії чиновники замість асфальту постелили чорний килим на дорозі. Про це пише Gulf Today.

Мешканці села Карджат-Хастпохарі в штаті Махараштра "підняли" нещодавно прокладену дорогу. На відео, яке шириться в мережі, селяни звинувачують місцевого підрядника Рану Тхакур у виконанні "підробних" робіт, під час яких проїжджу частину просто застелили килимом.

У півхвилинному ролику видно, як мешканці села піднімають пальцями нову дорогу зі свіжим асфальтом і згортають її, щоб показати тканинний "килим" на брудній землі в регіоні, який є рідним для міністра та лідера партії Бхаратія Джаната Раосахеба Данве.

Влада офіційно наразі не прокоментувала інцидент на вимоги ЗМІ.

Сільські жителі стверджували, що тонкий тканинний килим утворює основу дороги, на яку насипали та вирівняли асфальт, щоб вона виглядала як нова, нібито за якоюсь німецькою технологією, проте дорога мала хитку основу, що показано на відео.

В Індії чиновники замість асфальту постелили чорний килим на дорозі

Мешканці вимагали притягнути до відповідальності підрядника, дорожників та відповідне управління за те, що вони намагаються дурити селян неякісними роботами, які не можуть служити довго.

Також Фокус писав про часткову допомогу Індії в постачанні російської нафти до Європи.