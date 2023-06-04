Книгу повернули в бібліотеку через 17 520 днів: штраф у €5000 скасували (фото)

Бритнський підліток мав повернути "Воїна Хавелока" Єна Серраїллієра в бібліотеку міста Гастінгс до 14 квітня 1975 року, але приніс лише на початку 2023-го після оголошення бібліотечної "амністії".

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Затятий читач, який забув здати книгу в бібліотеку, взяту в 1975 році, нарешті відніс її, майже через 50 років. Про це повідомляє Metro.

За таку провину довелося б заплатити 4 тисячі фунтів стерлінгів, бо запізнення перевищило 17 000 днів.

Підліток взяв почитати "Воїна Хавелока" Єна Серраїллієра в бібліотеці міста Гастінгс (графство Східний Суссекс) і мав принести її до 14 квітня 1975 року, але повернув лише на початку 2023-го після оголошення бібліотечної "амністії", що діяла з лютого до березня.

Штрафи скасовувалися для всіх, хто поверне понад 750 книг, які були на руках. Після цього близько 240 книг було віддано новим клієнтам, за даними місцевої ради.

Вважається, що найдовше читач протримав книгу "Воїн Хавелока", він користувався нею 17 520 днів. При 25 пенні за кожен прострочений день довелося б заплатити щонайменше 4300 фунтів стерлінгів (близько 5000 євро), якби не амністія.

Сюжет твору Єна Серраїллієра побудований навколо принца у вигнанні, який намагається повернути свій трон і стати королем Данії та Англії.

"Воїн Хавелока" Єна Серраїллієра

"Дивно, що ці книги повертаються в наші бібліотеки. Хотілося б подякувати місцевим жителям за пошуки всіх прострочених книг і за те, що вони знайшли час їх повернути", — заявила представниця місцевої ради Клер Доулінг.

Щорічно місцеві бібліотеки не дораховуються приблизно 5000 книг.

Нагадаємо, що житель США Джим Перрі перебирав коробки зі старими речами та натрапив на екземпляр книги Бенсона Лоссінга "Історія Сполучених Штатів", яку взяли в бібліотеці 1927 року.

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