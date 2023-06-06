"Допоможіть мені": на моторошному записі чути привида замку, який благає про допомогу (фото)

Компанія Paranormal Awakenings Ireland стверджує, що записала звуки привида у замку Лакін. Вони вважають, що це перший у країні запис надприродного явища.

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В Ірландії мисливці за привидами Пі Джей Кавана та Філіп Костелло стверджують, що їм вдалося записати голос змученого духу, який благає про допомогу. Про це пише The Mirror.

Група "Паранормальні пробудження Ірландії" вважає, що це перший в історії країни аудіозапис привиду. За їхніми словами, вони почули "вурдалаку" в замку 12 століття Лакін біля Аббевіля в Тіпперері, який благав: "Допоможіть мені".

63-річний Пі Джей Кавана, який зробив запис разом із товаришем по групі Філіпом Костелло, сказав, що це настільки рідкісне явище, що американське паранормальне товариство, до якого входять скептики, присвятило йому подкаст.

Відео було записано на відеокамеру в режимі нічного бачення.

Стародавня будівля, відома також як замок О'Кеннеді, була перебудована у 16 столітті. Він належав ірландському вождеві Брайану Уа Синнейду Фіонну, який помер у 1588 році.

Відео було записано на відеокамеру в режимі нічного бачення Фото: колаж Фокус

Там було знайдено відомий релігійний манускрипт IX століття під назвою "Стоувський місал", (невелика книга меси ранньої ірландської церкви) який, можливо, був написаний у цьому місці, згідно з даними Королівської ірландської академії в Дубліні.

"Під час реставраційних робіт у замку в 16 столітті Джону О'Кеннеді приписують знахідку місала Стоу, захованого в стінах. Вважається, що цей місал використовувався в Лоррсі в 11 столітті, а потім був виявлений у металевій коробці з дорогоцінним камінням. Ми вирушили туди із -за його дивовижної історії. Я був там раніше, близько п'яти років тому, і зняв темну тінь на фотографії. Мені захотілося повернутися, щоб дослідити все ще раз. У мене були незакінчені справи, і я був змушений повернутися. Я записав відео, на якому дух каже: "Допоможи мені". Я бачив це тільки при відтворенні. Це новаторське явище", — розповів газеті The Irish Mirror Пі Джей.

Істота з ірландського фольклору, яку називають Пука Фото: The Sun

Група дослідників вважає, що вони бачили істоту з ірландського фольклору, яку називають Пука. Воно є перевертнем і може набувати будь-якої форми на свій розсуд. Зазвичай його бачать у вигляді коня, собаки, кролика, кози, гобліна або навіть старого. Традиційно Пука представляють у вигляді темного, гладкого коня із золотими очима.

Мисливці за привидами з ірландської компанії Paranormal Supernatural Investigation, які зробили цей знімок, розповіли The Sun, що навколо замку Лакін існує легенда, і вони вважають, що саме цей привид з'явився на фотографії.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіки без очей", заховану у стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий, на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що старовинне фото дідуся стало "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.