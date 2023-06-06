Зливалися зі стіною: жінка знайшла приховані двері й тепер боїться за своє життя

Жінка розповіла у соціальних мережах, як вона виявила таємну кімнату у своєму будинку через чотири роки після переїзду.

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Жінка на популярному форумі Reddit розповіла, що почала боятися за своє життя після того, як виявила під час ремонту потаємні двері за шпалерами. Про це пише The Mirror.

Дівчина прожила в будинку зі своєю сім'єю чотири роки, перш ніж зробила моторошне відкриття, і каже, що невдовзі після цього вирішила з'їхати.

"За шпалерами були приховані двері — очевидно, дверна ручка була знята, тому вона зливалася зі стіною в коридорі. Ми побачили скелет у кутку — не брехатиму, це мене налякало до смерті", — написала жінка.

Люди в коментарях хотіли підтримати дівчину і жартували з приводу її страшної знахідки.

"Мені хочеться уявити, що є якийсь хлопець, який час від часу згадує про скелет, який він поклав у потаємну кімнату, і сміється, думаючи, чи знайшов його хтось", — написав один із користувачів.

Інші ж люди запропонували перейти "на бік зла" і наслідувати приклад попередніх мешканців.

"Вам потрібно знову запечатати кімнату перед продажем, щоб ви могли передати традицію", — написали під повідомленням жінки.

Дівчина додала, що скелет не належав людині. Це був просто реквізит, який залишили колишні власники будинку.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіки без очей", заховану у стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий, на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.