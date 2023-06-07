Спалах норовірусу: пасажири круїзного лайнера постраждали від небезпечної інфекції

Спалах, що стався під час подорожі, торкнувся 152 з 2 144 пасажирів на борту та 25 членів екіпажу. У хворих спостерігалися такі симптоми, як діарея, спазми в животі, блювання та головний біль.

Related video

Понад 175 людей повідомили про захворювання на норовірус під час недавнього круїзу Celebrity Summit на Бермуди. Про це пише New York Post.

Спалах, що стався під час подорожі з 15 по 25 травня, торкнувся 152 з 2 144 пасажирів на борту та 25 членів екіпажу, повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань (ЦКЗ).

У хворих спостерігалися такі симптоми, як діарея, спазми в животі, блювання та головний біль.

Співробітники ЦКЗ заявили, що у відповідь на спалах захворювання екіпаж Summit посилив процедури очищення та дезінфекції відповідно до суднового плану щодо запобігання спалахам та реагування на них, повідомив гостей про ситуацію на борту та закликав повідомляти про захворювання та дотримуватися гігієни рук.

Вони також зібрали та відправили зразки калу від хворих на шлунково-кишкові захворювання до лабораторії ЦКЗ.

У хворих спостерігалися такі симптоми, як діарея, спазми в животі, блювання та головний біль Фото: New York Post

Представник Celebrity Cruises повідомив, що здоров'я та безпека гостей, екіпажу є їхнім головним пріоритетом.

"Для підтримки найвищого рівня здоров'я на борту наших кораблів ми застосовуємо суворі процедури безпеки та очищення, багато з яких набагато перевершують рекомендації громадської охорони здоров'я. У сукупності ці зусилля дозволяють нам підтримувати одні з найнижчих рівнів поширення інфекцій серед населення", — додав представник.

Видання зазначає, що це був третій спалах норовірусу на борту корабля Celebrity Cruises цього року, згідно з даними ЦКЗ. Протягом двох тижнів березня на кораблях Equinox та Constellation компанії Celebrity були зареєстровані спалахи норовірусу.

Під час плавання з 9 по 18 березня на судні Equinox 122 з 2 579 пасажирів та 14 членів екіпажу повідомили про "блювоту та діарею". На лайнері Constellation 87 з 2062 пасажирів і дев'ять членів екіпажу страждали від тих же симптомів норовірусу під час рейсу з 6 по 17 березня.

Раніше Фокус писав, що жінка вимагає повернення грошей за трирічний "круїз мрії". Кімберлі Аріззі продала одяг, меблі та свої телевізори за тисячі доларів, готуючись до незабутньої подорожі. Жінка нещодавно вийшла на пенсію та продала свою квартиру, переїхавши до трейлера у парку.

Також повідомлялося, що дайвер знайшов затонулий корабель із вантажем багатовікової давності. Гідеон Харріс виявив на дні моря "величезний, рідкісний вантаж" мармурових архітектурних експонатів 1800-річної давнини.